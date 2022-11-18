Мнение: Как нам праздновать Новый год

Официальные выборы в Москве давно превратили в издевательство и формальность «для галочки» (а тех, кто принимает их за настоящие, без лишних слов бросают в кутузку, порой тысячами, как было, к примеру, в 2019 году), но для развлечения лохократа московская мэрия любит иной раз поиграть «в демократию» (естественно, на своих условиях – сама опрашиваю «народ», сама подвожу итоги, сама же объявляю результаты). Вот и в этот раз (видимо, еще и сбитая с толку гневом проплаченных «военкоров» после Дня города в период сдачи Харьковской области в родную гавань) мэр Собянин объявил опрос на тему «Как нам в Москве проводить Новый год в период СВО» – типа надо ли делать новогоднюю иллюминацию и украшательство в прежних грандиозных объёмах, или сделать всё в этот раз максимально скромно, а сэкономленные таким образом средства просто украсть потратить на экипировку для мобилизованных и закупку новых, экологически чистых деревянных гробов из лучших исконно русских пород дерева.

Вопрос не так прост, как кажется. Безусловно, моей первой спонтанной реакцией было однозначное «Ишь чего захотели, скоты! Чтобы из-за этой вашей поганой СВО лучший праздник в году поганить? Да пошли вы к черту! НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ, демонстративный игнор обезумевших кровососов – единственное, чего они достойны» и прочее в том же духе. Но потом я тяжело задумался.

Хочу ли я гулять по «красавице-Москве», увешанной, как всегда, всякими переливающимися гирляндами, уставленной опять же подсвеченными со всех сторон ёлками, с бахающими фейерверками, в компании с румяными москвичами и москвичками, недавно справившими нужду в теплых сортирах с отлично работающим смывом и оттого особенно довольными и расслабленными?

Пожалуй, если даже не стошнит, то все-таки будет немного подташнивать. Как ни крути, а трудно будет отделаться от контраста с бывшими нашими же городами, населенными нашими людьми – Киевом, Харьковом, Днепропетровском, Одессой – которых эти же москвичи и гости столицы всеми силами стараются заставить встречать Новый год вообще без света, без воды, без канализации и без отопления, в черных промерзших квартирах, сидя с горящей свечкой в верхней одежде и глядя на темные мрачные улицы. И тут – иллюминация в Москве!

Скоты, мать их. Поэтому в «Голосовании» имени Собянина я все ж выберу противоположное тому, на чем он сам яростно настаивает. А именно – не просто отказаться о иллюминации, а вообще – вырубить по всей столице нашей Родины электричество, воду и отопление ТОЖЕ. Самим, добровольно. В знак солидарности с народом Украины. Ничего, если кто особые фанаты Путина – пусть его поздравление по айфону слушают, если успеют где-то зарядить.

Это будет и справедливо, и аутентично. Роешь другому яму – будь готов сам в ней посидеть. Патриотам должно понравиться – они ведь любят, будучи садистами, изображать из себя мазохистов.