Поддаваться искушению, игнорируя путь спасения: пять ситуаций, в которых не стоит обвинять дьявола

Христианство в его современной форме рассматривает дьявола в качестве когда-то восставшего против Творца ангела. Он более известен как Сатана. Считается, что он ненавидит людей и всех божьих созданий. Он противостоит Богу, распространяет в людских душах хаос и ложь. Дьявол воплощает собой страсти и пороки. Поэтому, когда люди впадают в грех, принято говорить, что это Сатана сбивает их с пути истинного.

Однако святые отцы обращают внимание на то, что не во всех ситуациях следует обвинять нечистую силу. Нужно не снимать с себя ответственность, задумываясь, а на самом ли деле дьявол заставил совершить плохой поступок. Действительно ли из-за него жизнь пошла наперекосяк? Вот пять вещей, за которые пора перестать обвинять верховного демона зла и научиться самим делать правильный выбор жизненного пути.

Человек поддается искушению, игнорируя путь спасения

Дьявол является вдохновителем искушения и вносит камни преткновения в жизнь верующих. Однако Бог в Священном Писании указал нам путь к спасению. Поэтому каждый раз, когда перед нами встает искушение, у нас есть выбор: либо следовать духу, либо уступить плоти. Здесь мы должны решать сами.

Он выбирает греховный образ жизни

Впасть в грех может каждый человек. Но совершить ошибку – это совсем не то же самое, что иметь привычку к греховному образу жизни. Когда неправильный выбор делается снова и снова. И тогда обвинения в адрес Сатаны становятся необоснованными, так как человек сознательно принимает одно решение за другим, ведущее к греху.

Он отвергает спасительную мудрость

Бог через Священное Писание посылает нам мудрые мысли, призванные предостеречь нас от совершения греха. И если мы отвергаем эту мудрость, ответственность за это лежит на нас самих. Ведь Слово Божье ясно дает нам понять, что есть добро и что есть зло. Выбирая зло, мы сознательно отказываемся от следования заповедям Господним.

Он умышленно идет на риск подвергнуться соблазну

Существует ряд мест, от которых верующему христианину лучше держаться подальше. Если же вы сознательно соглашаетесь идти туда, где могут проявиться ваши слабости, значит, вы сами напрашиваетесь на неприятности. В Книге Псалмов царя Соломона (1:1) сказано: “Блажен тот, кто не идет в ногу с нечестивыми, или не стоит на пути, который избрали грешники, или не сидит в компании развращенных”.

Он позволяет непрощению жить в своем сердце

Прощение – лучшее оружие против атак дьявола на наши отношения с окружающими. Пока мы позволяем непрощению постоянно пребывать в нашем сердце, это дает ему постоянную точку опоры, чтобы мучить душу. Однако не дьявол заставляет нас носить в себе обиду. Этот выбор делаем мы сами.