 

«Ветер богов поднимает бурю, но он же раздувает паруса»

18.11.2022, 23:15, Разное
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19 ноября 2012 года ушел Борис Натанович Стругацкий.

— СМИ не создают мировоззрения, СМИ — поддерживают мировоззрение, уже сложившееся. А мировоззрение наше (массовое мировоззрение, я имею в виду) остается тоталитарным. «Нас должны бояться». «Мы самые лучшие». «Хозяин всегда прав, он — орел». «Мы их вздуем на раз». «А чего они!?».Так говорил Борис Натанович Стругацкий, один из двух братьев-фантастов, чьи книги остаются любимыми у многих поколений читателей.Как бы он отреагировал на происходящее сейчас? Борис Вишневский вспоминает свои интервью с писателем, ушедшим от нас ровно десять лет назад.

Источник: Новая газета


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