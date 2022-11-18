Самые теплые сапоги на зиму-2022-2023 из актуальных в сезоне трендов: модные модели и секреты выбора

Хотя на календаре еще осень, за окном уже морозы и в некоторых местах выпал первый снег. А значит, пора переобуваться. В эту пору важно иметь в гардеробе удобную, непромокаемую и теплую обувь, ведь погода еще нестабильна — то дождь, то снег, то слякоть. Вот самые актуальные модели сапог в этом году — выбирайте на свой вкус.

Сапоги с узорчатыми деталями

Помимо привычных черных и коричневых оттенков в этом году также очень популярны сапоги цвета металлик, белых и ярких цветов, вне зависимости от фасона. Конечно, вы должны выбирать так, чтобы обувь можно было хорошо сочетать с как можно большим количеством вашей одежды. Но если ваш зимний гардероб нейтральных цветов, то с более яркими вещами проблем не будет.

Крутые мотоциклетные сапоги

Будь то модели с пряжками, шнуровкой или в стиле челси, эти крутые ботильоны возвращаются в этом году. Они доступны в нескольких версиях. Если самым важным аспектом является тепло, выбирайте вещи с кожаной подкладкой, более толстая подошва также может быть огромным преимуществом. В сочетании с толстыми носками подошва спасет от самых серьезных холодов.

Высокие сапоги до бедра

Вы также можете приобрести для себя водонепроницаемые модели на подкладке. Сапоги с замшевым материалом, облегающим ногу, также добавляют дополнительный слой поверх чулок, поэтому они являются идеальным выбором для юбок. Сочетаете ли вы их с вязаным платьем или элегантным костюмом, вы можете добиться с их помощью прекрасного общего эффекта. И вовсе не обязательно выбирать сапоги на шпильке.

Походные ботинки, или хайкеры

Несмотря на то что они не самые элегантные, неудивительно, что туристические ботинки также популярны этой зимой. В паре с толстыми носками и кожаной курткой такие ботинки могут составить стильный зимний комплект. С такой обувью у вас не будет проблем в любых погодных условиях.

Некогда это было типично спортивное снаряжение. Сегодня же хайкеры — это обувь не только для альпинизма, но и для ношения в городе. Такие ботинки имеют надежную шнуровку, чтобы нога была прочно зафиксирована, рифленую подошву, водоотталкивающую пропитку, утеплитель внутри. В них тепло в самые сильные морозы и безопасно в гололед.

Стеганые снегоступы

Это также ботинки со спорным стилем, но они непревзойденны с точки зрения комфорта и могут быть очень практичными для бега зимой. Вы должны выбрать водонепроницаемую модель, и хорошо, если вы обратите внимание на толщину подошвы, чтобы она согревала не только ваши лодыжки, но и подошвы. Легинсы, свободная толстовка с капюшоном и стеганая куртка могут стать отличным сочетанием.

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Ботинки челси на толстой подошве

Толщина подошвы ботинок зимой имеет большое значение, поэтому ботильоны на толстой подошве могут быть идеальными даже для работы. Обувь с контрастной цветной подошвой также сейчас в моде, так что вы можете привнести в свой наряд немного веселья, если хотите.

Сапоги-дутики, или «луноходы»

Очередной тренд зимней моды-2022-2023 — известные всем сапоги-дутики. Их еще называют «луноходы». Они пришли к нам из 80-х и прекрасно сочетаются с самой современной одеждой. Носите их со стегаными куртками, пуховиками, стегаными пальто и любой кэжуал-одеждой. Конечно, «луноходы» способны вписаться не в каждый гардероб, но зато они сочетают в себе способность сохранять удобство и тепло.

Высокие полуприлегающие модели

По-прежнему среди сапог самые популярные — лаконичные модели, которые облегают ногу не слишком сильно. Чаще это обувь без каблука на утолщенной подошве. Передвигаться по заснеженному тротуару в такой обуви удобно и, главное, безопасно. Есть модели и на невысоком каблуке для тех, кто хочет казаться выше.

Сапоги с мехом

Зима — лучшее время для сапог с меховой отделкой. Это один из главных трендов на текущий год. Мех может искусственным или натуральным, и украшать он может разные модели, от ботинок челси до высоких сапог. Такая мягкая вставка придаст модели оригинальности и согреет ноги. Выбирайте модель, которая вам больше по душе и будьте этой зимой самыми стильными.