Залетевшая малышка из “Ворониных” выкатила пузо с хахалем-сосунком: Отец ребенка

Малышка Маша из

популярного сериала “Воронины” недавно отметила день рождения —

красотке исполнилось 18 лет. Ставшая секс-бомбой Мария Ильюхина не стесняется

откровенных фотографий, яркого макияжа и провокационных поз. Поклонники сериала

не всегда поддерживали юную актрису, но теперь, кажется, контент Марии будет

иным.

Звезда сериала

“Воронины” поделилась радостной новостью — совсем скоро она станет

мамой. Мария выкатила округлившееся пузо на всеобщее обозрение в социальной

сети. Девушку поздравили не только подписчики, но и бывшие коллеги по сериалу.

Так, актриса Екатерина Волкова, сыгравшую маму Маши в “Ворониных”,

написала, что скоро станет “бабушкой”.

Интересно, что 18-летняя актриса публично не раскрывает, кто же отец ее будущего ребенка. На странице Ильюхиной нет ни одной фотографии с бойфрендом. Это породило сплетни о случайном “залете” девушки. Но журналисты все-таки

нашли фотографии Маши из “Ворониных” с новым хахалем-сосунком.

Судя по всему,

отцом будущего малыша стал 19-летний студент Алексей Шаронов. Молодой человек регулярно

публикует фотографии с любимой. Вместе пара уже продолжительное время, они

успели съездить в совместное путешествие и посетить многие заведения в городе.