 

Залетевшая малышка из “Ворониных” выкатила пузо с хахалем-сосунком: Отец ребенка

18.11.2022, 21:25, Разное
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Малышка Маша из
популярного сериала “Воронины” недавно отметила день рождения —
красотке исполнилось 18 лет. Ставшая секс-бомбой Мария Ильюхина не стесняется
откровенных фотографий, яркого макияжа и провокационных поз. Поклонники сериала
не всегда поддерживали юную актрису, но теперь, кажется, контент Марии будет
иным.

Звезда сериала
“Воронины” поделилась радостной новостью — совсем скоро она станет
мамой. Мария выкатила округлившееся пузо на всеобщее обозрение в социальной
сети. Девушку поздравили не только подписчики, но и бывшие коллеги по сериалу.
Так, актриса Екатерина Волкова, сыгравшую маму Маши в “Ворониных”,
написала, что скоро станет “бабушкой”.
Интересно, что 18-летняя актриса публично не раскрывает, кто же отец ее будущего ребенка. На странице Ильюхиной нет ни одной фотографии с бойфрендом. Это породило сплетни о случайном “залете” девушки. Но журналисты все-таки
нашли фотографии Маши из “Ворониных” с новым хахалем-сосунком.

Судя по всему,
отцом будущего малыша стал 19-летний студент Алексей Шаронов. Молодой человек регулярно
публикует фотографии с любимой. Вместе пара уже продолжительное время, они
успели съездить в совместное путешествие и посетить многие заведения в городе.


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