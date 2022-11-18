“Пытается срочно заткнуть дырку”: Пригожин рассказал о действиях Смольного в ситуации с “ЧВК Вагнер Центром”

Ранее в СМИ появилась информация, что Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал необходимые документы для работы патриотической организации. В ответ на запрос издания “ПитерНьюс 24” Пригожин сообщил, что на данный момент разрешение не получено. Однако после содействия прокуратуры Смольный начал спешно “заниматься бумагами”.

“Нет, в настоящий момент Смольный еще ничего не передал. Но от прокуратуры поступила информация о том, что бумагами активно занимаются, и Смольный в истерике пытается срочно заткнуть эту дырку, поскольку ему дана на выполнение указаний всего одна неделя”, — цитирует бизнесмена пресс-служба компании “Конкорд”.

Напомним, изначально петербургский Госстройнадзор отказал в выдаче разрешения на эксплуатацию, заявив, что площадь объекта якобы не соответствует проектной документации и техническому плану.