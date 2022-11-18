 

“Повелась”: брошенная перед родами звезда “Дома-2” напоролась на те же грабли с новым мужиком

18.11.2022, 18:39, Разное
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Молодая мать-одиночка Ирина Пингвинова после неудачного романа рискнула — сошлась с другим мужчиной за пределами шоу “Дом-2”. В своем телеграмм-канале она рассказала, что еще весной начала новые отношения, и опубликовала видео из автомобиля.

На кадрах брюнетка сидит с голыми ногами в автомобиле на пассажирском кресле и подтасовывает в такт играющей музыке. На фоне звучит мужской голос. Подписчики звезды шоу “Дом-2” отметили, что у нового ухажера Пингвиновой приятный голос, и пожелали ей счастья в новом романе.

Ранее бывшая участница шоу “Дом-2” рассказала о том, как новый ухажер узнал, что она работает блогером. Сначала Пингвинова скрыла от нового знакомого часть своего прошлого, а он не смотрел старые эфиры телестройки или ее блог.

Более того, оказывается, что после начала общения с мужчиной у Пингвиновой были проблемы. Во время свидания друзья ее ухажера позвали их в караоке, но там знаменитость всячески намеренно обижала девушка его друга. В итоге оказалось, что она ничего из себя не представляет. “Я просто повелась на провокацию”, – рассказала мать-одиночка из шоу “Дом-2”.

Напомним, у Пингвиновой есть дочь от предыдущих отношений с Дмитрием Чайковым. Бывший возлюбленный бросил девушку за несколько дней перед родами. Когда звезда шоу “Дом-2” испытала унижение и физические муки, улизнувший папаша вернулся, шантажируя Ирину судом за ребенка.


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