Скандалы: Миллионы россиян становятся жертвами инфоцыган

Кто это такие и как не дать им себя обмануть?

Термин «инфоцыганство» появился в России не так давно, но уже успел набрать популярность. Тренеры и коучи, которых можно отнести к инфоцыганам, обещают быстро достичь нужного результата — начать зарабатывать с нуля или вывести свой бизнес на новый уровень, идти к своей цели, какой бы она ни была, и просто поверить в себя. Причем — без особых усилий. Главная цель инфоцыган — побыстрее получить деньги, пока покупатели их услуг не заподозрили неладное.

О том, как отличить специалиста от мошенника и что можно сделать, если вы все же стали жертвой инфоцыган, — в материале «Ленты.ру».

Кто такие инфоцыгане?

В конце мая 2019 года в московском парке Сокольники организация «Бизнес Молодость» собиралась провести мотивационный тренинг для начинающих предпринимателей, как вдруг гостей мероприятия неожиданно встретил песнями и плясками цыганский табор. Цыгане скандировали лозунги: «Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно войти в табор!» и «Становись цыганом сегодня — и завтра ты объедешь весь мир!». Цыгане также убеждали окружающих не тратить деньги на сомнительное образование. Как выяснилось позже, акцию организовали создатели телесериала «Миллионер из Балашихи».

В самом сериале тоже высмеивались так называемые «инфобизнесмены», которые, не обладая достаточным опытом и знаниями, продают онлайн-курсы, где учат быть уверенными в себе, не сдаваться и идти к своей цели, но не обучают конкретной профессии или навыкам. Одним словом, предлагают за короткий срок добиться всех возможных карьерных успехов без больших усилий. Как правило, такие люди на своих тренингах говорят об общеизвестных истинах и фактах, но не о сути самого предмета.

Со временем все чаще к подобного рода бизнесменам стали применять термин «инфоцыганство» — именно поэтому участников тренинга одной из самых известных компаний, специализирующихся на бизнесе, встретил табор с ироничными лозунгами.

Такие люди определяют себя в качестве тренеров, коучей, мотиваторов или инфобизнесменов. Часто инфоцыгане любят рассказывать о собственных достижениях и успехах своих студентов, а также публиковать фотографии на фоне яхт или дорогих машин. Главная цель, которую преследуют так называемые «продавцы воздуха», — как можно скорее обогатиться за счет посетителей курса, пока те не заподозрили неладное

Эксперты утверждают, что инфоцыгане существовали и до эпохи интернета — еще буквально 30 лет назад люди заряжали воду через телевизор, а в газетах можно было встретить объявление, где автор предлагал научить заработать 10 тысяч рублей за один рубль (рецепт был простой — «размести такое же объявление, как и я»).

«Меня успокаивал ее голос»

В исследовании технологической компании АО «Крибрум» сказано, что самыми популярными продуктами инфоцыганства в сети стали «Марафон желаний» Елены Блиновской, «Денежный марафон» Валерии Чекалиной, «Стратегии на миллион» Оксаны Самойловой, «Мышление миллионера» Гусейна Гасанова и «Я выбираю тебя» Надин Серовской.

О том, как проходил курс одной из самых популярных инфоцыганок, «Ленте.ру» рассказала россиянка по имени Яна — она поучаствовала как в бесплатном двухнедельном марафоне, так и в более обширной платной его версии.

В 2019 году в последний год бакалавриата решила пройти бесплатную версию — это был больше такой хайп в университете. Все посмотрели фильм «Секрет», думали о том, как создать свою судьбу, и было интересно посмотреть, зачем это нужно и почему у нее так много подписчиков, узнать, будет ли какая-то польза. Мне тогда все понравилось — мини-лекции, практикумы, было интересно, она к тому же рассказывала о каких-то фишечках. Я ничего не знала о психосоматике, а тут открыла какие-то полезные для себя факты. Там необходимо было сделать список желаний, и у меня исполнилось большинство, потому что я работала в этом направлении, а не потому что мне как-то помогла эта женщина, — Яна участница марафона желаний

По словам Яны, так как на тот момент она не работала, то не могла позволить себе пройти платный курс, поэтому вернулась к этой идее спустя два года. По ее словам, оба раза курс был в феврале — его начало совпало с китайским Новым годом.

«Символично ставить цели в такие даты. Платная часть бывает разной, я взяла минимальный тариф и заплатила четыре тысячи рублей. Платная часть была почти такая же, как и бесплатная, за исключением каких-то новых примеров, поэтому мне было не так интересно, но в то же время хотелось очиститься от всех страхов. Первая неделя мне не понравилась совсем, а вот в остальные дни было интересно — мы прописывали детали, создавали ментальную карту. Разделяли, какие задачи нужно выполнить, что для этого необходимо сделать. Это было полезно для запуска процесса.

Может быть, тогда организатор курса выступила для меня поддержкой, меня успокаивал ее голос. Мне кажется, что туда шли люди, которым нужна была группа поддержки. У меня многие знакомые из университета проходили ее марафон, в основном бесплатную часть. В итоге многие желания лично у меня опять сбылись, но, может быть, потому что я была настроена на то, чтобы они воплотились. Наверное, четыре тысячи себя тогда оправдали», — рассуждает Яна.

По словам собеседницы «Ленты.ру», ее коллега в одном из московских университетов, которая сейчас учится на мастера, чтобы стать профессиональным коучем, изучила марафон, посчитала его не слишком системным и посоветовала Яне пройти другой курс за 120 тысяч рублей.

Одно из исследований показывает, что покупателями подобных курсов и тренингов чаще всего становятся женщины в возрасте от 26 до 37 лет со средним профессиональным образованием. Большинство людей посчитали, что результаты не оправдали затрат. Самые частые причины участия — поиск эмоциональной поддержки и необходимость повышения профессиональных компетенций.

Как правило, жертвами инфоцыган также становятся люди, которые находятся в уязвимом положении — устали от своей нынешней работы, потеряли бизнес или не обладают достаточным профессиональным или жизненным опытом.

Как инфоцыгане привлекают своих клиентов?

Инфоцыгане используют различные методы продажи курсов.

1. Прогрев. В данном случае инфоцыгане подогревают аудиторию, демонстрируя результаты собственного успеха.

2. Прикорм аудитории. Кому-то из подписчиков помогают исполнить свою мечту — отправиться на отдых или купить новую и дорогую вещь.

3. Эмоциональный рассказ о собственном опыте. История так называемого успеха — как гуру вышел из зоны комфорта, кто ему помог и почему он готов поделиться своими знаниями с другими.

4. Отзывы коллег. Другой «специалист» рекомендует своего коллегу и ручается за качество предоставляемого продукта. Тот ответит ему тем же — прорекламирует его в своем блоге.

5. Скидки и спецпредложения. Как правило, инфоцыгане будут уговаривать вас побыстрее купить товар и убеждать в том, что скидка на курс действует только сегодня. Кроме того, они могут предложить приобрести программу по заработку своего первого миллиона в рассрочку.

Направления инфоцыганства

Эксперты выделяют несколько направлений, на которых держится инфоцыганство.

1. Заработок денег. Здесь авторы курсов любят рассказывать, как заработать состояние без особых усилий и затрат. Одним словом, рассказывают про «успешный успех».

2. Фитнес. Здесь речь ведется о том, как быстро похудеть и накачать мышцы за короткий срок.

3. Эзотерика. Эта сфера довольно обширна — инфоцыгане могут предложить вам как приворот на человека, который не отвечает взаимностью, так и пообещать связаться с духами, которые помогут предсказать будущее.

4. Отношения. Тут мнимые эксперты обещают покупателям как можно быстрее найти любовь всей своей жизни либо же обрести популярность у представителей противоположного пола.

5. Психология. Инфоцыгане обещают как можно быстрее разобраться с личными проблемами за короткий срок и очень часто выступают в роли «продавцов воздуха» — говорят об очевидных вещах.

Как определить, что перед вами мошенник

Для того чтобы отличить инфоцыган от хороших специалистов, в первую очередь необходимо обратить внимание на то, что предлагает эксперт. Инфоцыгане, как правило, обещают быстрый результат и готовое решение, рассказала «Ленте.ру» кандидат психологических наук и научный консультант психологической платформы Alter Наталья Кисельникова.

«Они хорошо понимают потребности людей. Люди, как правило, хотят сэкономить свои силы на том, чтобы самостоятельно разбираться в проблеме. Им хочется, чтобы кто-то мудрый и сильный сказал, как нужно поступить, предложил готовый совет. На обещании получить все здесь и сейчас строится множество марафонов и тренингов желаний», — объясняет она.

По словам Кисельниковой, необходимо уточнить, какое образование получил специалист, к которому вы собираетесь обратиться. Кроме того, немаловажно ориентироваться и на другие настораживающие признаки.

Вас должно насторожить, если психолог или ведущий тренингов и марафонов обещает какие-то легкие и быстрые результаты, выдает готовые советы, как надо жить и как не надо, если он обесценивает и осуждает какие-то группы людей. Инфоцыгане часто это делают — они очень категорично рассказывают о том, что кто-то что-то не понимает, одновременно применяют уничижающие и манипулятивные аргументы. Говорят: «Если ты умный, то придешь на курс и заплатишь деньги». Одним словом, обесценивание и оценочные суждения в адрес аудитории или других людей — сигнал о том, что перед вами, скорее всего, неэтичный специалист и непрофессионал, — Наталья Кисельникова кандидат психологических наук и научный консультант психологической платформы Alter

Кроме того, по мнению эксперта, профи в отличие от самозванца не будет ставить диагнозы дистанционно или навешивать ярлыки. Более того, специалист всегда предоставляет информацию о себе и своем опыте, говорит о границах своей компетентности и описывает круг проблем, с которыми он работает.

«У каждого психолога или коуча есть своя специализация. Ни один из них не может решать абсолютно все проблемы, поэтому надо ориентироваться на то, как он обозначает границы своей компетентности. Как правило, он принадлежит к какому-то сообществу и может сказать, членом какой профессиональной ассоциации он является. Это тоже определенный знак качества и безопасности, потому что он находится в контакте со своими коллегами и может получить обратную связь. Если же человек сам по себе и позиционирует себя как звезду, то это тревожный сигнал», — уточняет научный консультант.

Кроме того, очень важно ознакомиться с программой обучения. Можно проанализировать план курса — какие практические занятия будут, что конкретно входит в программу. Отсутствие четкого плана должно насторожить. Обратите внимание и на шаблонные фразы — общие формулировки показывают, что автор даже не постарался создать видимость, что собирается обучить вас реальным вещам.

Что делать, если вас обманули?

С инфоцыганами довольно сложно бороться на уровне закона, так как они чаще всего не являются субъектами предпринимательской деятельности, работают под псевдонимом и не указывают адрес, куда можно в случае чего направить официальную претензию о возврате денег за некачественную услугу или товар. Кроме того, многие инфоцыгане физически находятся в других странах, а потому это сильно усложняет процедуру возбуждения уголовного дела. Однако попытаться с ними справиться все же можно.

Например, если обманутые клиенты начинают объединяться в группы и жаловаться на страницу мошенника в соцсетях, то ее могут заблокировать. Иногда мошенники все же выплачивают деньги тем, кто подавал иск. Однако в одиночку довольно трудно добиться, чтобы инфоцыгане вернули вам средства — они будут всячески уверять вас, что курс не подошел конкретно вам либо же что возврат денег не предусмотрен.

Есть несколько шагов, которые можно предпринять.

1. Обозначьте свою позицию — четко и внятно расскажите, почему вам не понравился курс, чем конкретно вы недовольны и почему хотите вернуть деньги.

2. Найдите таких же пострадавших клиентов и составьте коллективный иск. Кроме того, оставляйте негативные отзывы о лжеспециалисте на всех доступных площадках.

3. Расскажите о вашей истории в СМИ. Огласка поможет обратить внимание на проблему и сдвинуть дело с мертвой точки. Так вы подорвете репутацию плохого эксперта.

Некоторые инфоцыгане представляют реальную опасность для участников курсов. Алена Мангур — посетительница тренинга Дениса Байгужина — в интервью изданию «Секрет фирмы» рассказала, что стала свидетельницей насилия со стороны инфобизнесмена на одном из выездных тренингов, а также заявила о мошенничестве с его стороны.

В итоге девушка заявила в полицию, и в апреле 2020 года по данному факту возбудили уголовное дело. Активист и руководитель Webfair Жан Ботанов рассказал «Секрету», что по фактам мошенничества возбуждены уже два уголовных дела.

Депутат Государственной Думы Борис Чернышов предложил Рособрнадзору ввести порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного роста. По его мнению, для того чтобы получить лицензию, необходимо не только наличие личных заявлений, но и диплом об образовании, удостоверение о повышении квалификации, которые смогли бы подтвердить компетентность специалиста в конкретной сфере. Если же коуч использует личную методику преподавания, то ее должно утвердить Министерство образования.

Дарья Новичкова

Оригинал материала: “Лента.ру”