 

По стопам Волочковой: справившая нужду зазноба Газманова блеснула зассанным снегом между ног

18.11.2022, 17:10, Разное
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Семья российского певца Олега Газманова живет под Москвой, в Серебряном бору. У них собственный участок, на котором расположен роскошный особняк. Дизайном интерьера и самой постройки занималась супруга артиста – Марина Газманова. Она обожает разрабатывать декор и постоянно развивается в этом направлении.

На днях жена Газманова посетила очередное мероприятие, посвященное дизайну. Марина Газманова послушала лекцию об интерьере по приглашению своей приятельницы.

В своем аккаунте жена Газманова показала кадры уютного зимнего вечера, а также засветила фрагмент своего роскошного приусадебного участка и мохнатую зазнобу. На видео попалась маленькая собачка Газманова, которая резво выбежала на снег и справила нужду прямо под елочкой, как ранее это делала Анастасия Волочкова.

После этого веселый пес, который оставил после себя зассанный снег, бодро побежал обратно в дом, а Марине Газмановой ничего не оставалось как только посмеяться над ситуацией. “А так бы всю зиму убирали бы снег”, – подписала женщина видео.

Напомним, Марина Газманова вторая жена Олега Газманова. Он познакомился с ней в Воронеже, куда певец приезжал с концертом. На тот момент Марине Муравьевой было всего 18 лет, и она не была фанаткой Газманова.

Однако после встречи с артистом ее сердце оттаяло. Спустя несколько лет пара поженилась. Газманов усыновил Филиппа, сына Марины от бывшего мужа, а позднее у супругов родилась дочь Марианна.


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