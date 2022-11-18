Мнение: 5 декабря

Индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы пока воздерживаются от заключения контрактов на поставку российской нефти в декабре. Причина — в неясном механизме вторичных санкций по отношению к покупателям, которые станут покупать нефть происхождением из России выше установленного потолка цен.

Проще говоря — рынок Европы для российской нефти закрывается, с рынками Азии пока ситуация не ясна. С нефтяной отраслью в таких условиях произойдет то же самое, что и с газовой — будет обвал сразу процентов на 30-40, из которого она будет выбираться на новый уровень достаточно продолжительное время, но этот уровень уже не вернется к предыдущему.

Рассказы про то, что свободная нефть польется широкой полноводной рекой на российский рынок, и у нас бензин будет стоить дешевле воды, несостоятельны: у нас просто нет такого числа потребителей, способных обеспечить спрос на выпадающие экспортные объемы. Промышленность в значительной степени уничтожена, население обладает критически низким платежным спросом. Советская экономика, когда в течение пятилетки в строй вводилось до 2 тысяч только крупных и средних предприятий — могла обеспечить спрос и обеспечивала. Путинская экономика — нет.

Стагнация ключевых отраслей уже в острой форме ставит вопрос о смене модели развития. Ранее этот вопрос возникал неоднократно (мы его знаем по словосочетанию-заклинанию «нужно слазить с нефтяной иглы»), но дальше разговоров дело не шло и не могло идти — смена модели с рентной на налоговую требует кардинальной смены всей общественно-политической модели, а главное — полную замену правящей элиты.

Можно оставаться и в рентной экономике (кстати, ничего дурного здесь нет, хотя и несколько обидно), но тогда элита должна играть по правилам: страны с рентной экономикой всегда будут второстепенными по отношению к развитым странам. А значит, все эти мечты про многополярность нужно задвигать за печку, на которой сушатся лапти, онучи и прочие скрепы. В конце концов, живут же арабы так, и ничего, очень даже неплохо живут.

Совмещать непомерный амбиции и необоснованные надежды с вторичной экономикой невозможно. И перед российской знатью ставится вполне принципиальный вопрос: либо вы, ребята, действительно начинаете менять страну (во что верится с трудом), либо вам придется урезать ваши пацанские понты и осознать, что вы — те, кто есть на самом деле. А не те, кем хотите казаться.

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