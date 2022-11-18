 

Великолепный партнер: Янковский вывел в свет грудастую эскортницу

18.11.2022, 15:45, Разное
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В Москве
состоялся премьерный показ нового фильма “Монастырь” режиссера
Александра Молочникова. На мероприятии картину представляли Филипп Янковский и
Настя Ивлеева, которым достались главные роли. Блогерша сыграла в фильме
эскортницу, скрывающуюся в монастыре от “серьезных людей”.

Для Ивлеевой роль
в фильме стала дебютной, поэтому опытный актер Янковский вывел в свет грудастую
блондинку и поддерживал ее на протяжении всей премьеры. Партнерша Филиппа
Янковского надела брючный костюм на голое тело — нескромный наряд подчеркнул
формы блондинки. Сам актер выбрал для выхода в свет брючный костюм, но в расслабленном
силуэте.

Во время интервью
Филипп Янковский назвал Настю великолепным партнером и талантливым человеком. А
вот девушка была сдержанна в комплиментах и просто скромно улыбалась. Судя по
всему, популярная блогерша была польщена признанием ее актерских данных.

Напомним, что
девушка прославилась своими короткими роликами в социальной сети. Затем у
девушки появилось собственное ютуб-шоу, а параллельно с этим она снялась в нескольких
сезонах тревел-шоу “Орел и решка”. Удивительно, но еще пару лет назад
никто бы не поверил, что Настя Ивлеева будет сниматься в настоящем фильме, а теперь
она стоит бок о боком с прославленным Филиппом Янковским.


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