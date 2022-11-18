Великолепный партнер: Янковский вывел в свет грудастую эскортницу

В Москве

состоялся премьерный показ нового фильма “Монастырь” режиссера

Александра Молочникова. На мероприятии картину представляли Филипп Янковский и

Настя Ивлеева, которым достались главные роли. Блогерша сыграла в фильме

эскортницу, скрывающуюся в монастыре от “серьезных людей”.

Для Ивлеевой роль

в фильме стала дебютной, поэтому опытный актер Янковский вывел в свет грудастую

блондинку и поддерживал ее на протяжении всей премьеры. Партнерша Филиппа

Янковского надела брючный костюм на голое тело — нескромный наряд подчеркнул

формы блондинки. Сам актер выбрал для выхода в свет брючный костюм, но в расслабленном

силуэте.

Во время интервью

Филипп Янковский назвал Настю великолепным партнером и талантливым человеком. А

вот девушка была сдержанна в комплиментах и просто скромно улыбалась. Судя по

всему, популярная блогерша была польщена признанием ее актерских данных.

Напомним, что

девушка прославилась своими короткими роликами в социальной сети. Затем у

девушки появилось собственное ютуб-шоу, а параллельно с этим она снялась в нескольких

сезонах тревел-шоу “Орел и решка”. Удивительно, но еще пару лет назад

никто бы не поверил, что Настя Ивлеева будет сниматься в настоящем фильме, а теперь

она стоит бок о боком с прославленным Филиппом Янковским.