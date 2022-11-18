 

Кабаева впервые привела сына на хоккей: видео

18.11.2022, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сети набирает популярность однофамилица известной гимнастки Алины Кабаевой, модель, танцовщица и блогер Саша Кабаева. Она активно ведет соцсети и общается с поклонниками, часто участвует в фотосессиях и популярных клипах.

С 2016 года Кабаева являлась женой известного спортсмена по тайскому боксу Александра Липового. Девушка ждала его из тюрьмы, куда тот попал за мошенничество, однако после его освобождения семья распалась. После развода популярность Кабаевой, в частности, из-за громкой фамилии, только продолжила расти. Кстати, по неподтвержденной информации, ее настоящие имя фамилия – Алина Кабаева, то есть она, вероятно, полная тезка прославленной гимнастки и общественника.

От бывшего мужа Кабаева воспитывает сына. На днях она рассказала в своем аккаунте о первых успехах маленького мальчика, который пошел по стопам отца и тоже стал заниматься спортом. Судя по всему, в воспитании ребенка Кабаевой помогает ее отец.

В своем телеграм-канале Кабаева опубликовала видео, на кадрах которого мужчина надевает внуку коньки перед выходом на лед.

“Дедушка привел первый раз на хоккей”, – написала Саша Кабаева.

Юный спортсмен может в будущем захотеть зарабатывать на хоккее, как папа. Однако до 18 лет сделать это будет ему непросто, сообщает Пятый канал. По данным опроса, более 90 процентов российских школьников хотели бы работать, но получается это у единиц. Многие работодатели не хотят связываться с несовершеннолетними.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07.22 / «Большую часть работ» в Нотр-Даме обещают завершить в 2024 году

23.03.21 / Суд в Санкт-Петербурге отнёс слово «феминизм» к женскому роду

28.12.21 / Возраст не повод прощаться с длиной: 10 модных стрижек для женщин старше 60

06.09.22 / Попал в детдом при живом отце, судился с Разиным и не только: трудные испытания Юрия Шатунова

21.01.22 / Статья морского инженера о навальном способе погрузки собрала сто тысяч однотипных комментариев

16.11.21 / Если бальзам оказался неэффективным: как вылечить потрескавшиеся губы домашними средствами

23.12.20 / Скандалы: От семьи Арашуковых отодвигают недвижимость

01.06.22 / В РФ стартовали продажи «Яндекс Станции» второго поколения

23.10.20 / Исследователи обнаружили новый вид водорослей, убивающих все живое

08.09.22 / Падчерица Ивана Урганта снялась в рекламной кампании Marc Jacobs

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика