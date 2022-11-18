Мнение: Сказочное Бали

G20 на сказочном Бали у нас рассматривался почти что исключительно в разрезе российско-украинского конфликта, но на самом деле для «двадцатки» это была относительно проходная тема. Важная, но точно не ключевая.

Вообще, в России к подобным международным форумам остается несколько странное отношение из комсомольской юности, где любое собрание всегда должно заканчиваться протоколом «слушали-постановили». Да, безусловно, итоговая декларация любой международной встречи — это правила хорошего тона, и ее отсутствие — сигнал о существенных текущих проблемах. Которые никому на самом деле не нужны. Но любой подобный форум — это в первую очередь неформальные встречи, которые гораздо важнее рутинных заседанок. И в этом смысле «двадцатка» уже достаточно прочно вошла в перечень базовых международных встреч, где такое общение становится возможным.

Кстати, их на самом деле в подобном формате крайне мало, чем «двадцатка» и ценна. В Давос руководитель государства может приехать, а может и не приезжать. Неприезд на G20 исключен, поэтому англичане и высказались с британской прямотой в адрес Путина — что ж ты, парень, струсил? Накосячил — так приедь и поясни.

Так вот о неформальной стороне. На «двадцатке» был в том числе и Клаус Шваб. Причина его появления — общение «в кулуарах» и продвижение идеи «цифрового паспорта здоровья» – идея, которая не слишком быстро, но продвигается на глобальном уровне. Кстати, никто не отменял работу над Пандемическим соглашением, и в следующем году должно состояться «первое чтение» этого документа, где оно будет принято за основу. Далее его будут дорабатывать, согласовывать, но первое чтение — основное. Документ после него начинает жить.

Смысл «паспорта здоровья» известен — создается «цифровой слепок» человека, без которого он никто. Физически человек существует, юридически он — пустое место. Ноль. Зеро. Паспорт хорош тем, что к нему не спеша будут подвязывать все грани жизни человека — его финансовую деятельность, социальную, его мобильность, права и обязанности. И встраивать в жесткие алгоритмы контроля. А параллельно уже отрабатывается система добровольной эвтаназии (кстати, введенной в некоторых странах). Десоциализированный человек будет иметь выбор — уйти из общества в полный дауншифтинг или пожаловать в «Дворец нежной смерти» (здравствуй, планета Ян-Ях!) Контроль станет тотальным. А вопрос контроля — это всегда вопрос власти. И тот, кто определяет алгоритмы контроля (проще говоря — стандарты), тот и есть власть.

Вот за этим и приезжал Клаус Шваб. Никто ничего не скрывает, а зачем? Всё уже сказано, весь вопрос — в воплощении.

Здесь нужно понимать еще одну немаловажную сторону вопроса. Люди, продвигающие социальную систему тотального контроля, не садисты и не патологические личности. Они — люди другой морали и другой этики. Ее несколько абстрактно называют «трансгуманизмом» (просто нет другого определения, да и это довольно размыто»)

Новый мир, который строят эти люди, должен прийти на смену традиционному капитализму с его критическим «родимым пятном» – циклическими глобальными кризисами, вызванными кредитным характером капиталистической экономики. Что бы кто ни делал, но конкурентная экономика приводит к снижению уровня рентабельности любого производственного процесса, и как только она становится ниже кредитной ставки — возникает долговой кризис. В рамках существующей экономической модели от этого проклятия никуда не уйти, хотя его можно «размазать» по максимально большей поверхности. Но это не решение противоречия, а его прикрытие. Рано или поздно, но машина этой модели перестает нормально работать — что мы и наблюдаем. Мировые войны, как механизм перезапуска глобальной экономики, стали слишком сильным лекарством от болезни и признаны нерентабельными. Дикари типа нашего Медведева всё ещё бредят страшилками про мировую войну, а особо одаренные даже угрожают ядерным апокалипсисом. Но новый мир вообще не будет нуждаться в армиях, он будет нуждаться в военизированных полицейских. Собственно, сегодня Россию и обнуляют в военном отношении, чтобы отсталые туземные вожди перестали представлять угрозу принципиально иным концепциям власти.

Так вот, если принять, что нынешние трансгуманисты рациональные и разумные люди (с нашей точки зрения они, конечно, уже не люди, но в понятийном пространстве нет определения, которым можно их обозначить), то их логика более чем прозрачна.

Новый мир будет основан на четырех базовых предпосылках. Первая — это, конечно, новый технологический уклад. В рамках старого экономика генерирует только убытки, он себя уже изжил. Вторая предпосылка — соответствующая новому технологическому укладу энергетика. Возобновляемые источники решают критическую проблему индустриального уклада — коммуникационный коллапс. Ценностью индустриальной фазы развития являются коммуникации, и индустриальная фаза практически вплотную подошла к исчерпанию всех возможных резервов коммуникационной инфраструктуры, что само по себе знаменует неизбежность либо перехода «вверх» к новой фазе развития, либо деградацию «вниз» к предыдущей. «Вниз» на самом деле никому не нужно, но хитрость в том, что социальные механизмы всегда чередуются: на предыдущем уровне — традиционном — демократия была невозможной, система управления строилась на сословных принципах. На новом — постиндустриальном — уровне развития демократия также будет упразднена (просто потому, что основа демократии — развитый средний класс собственников, который сейчас трансформируется и фактически уничтожается в глобальном масштабе). И на ее место снова возникнет сословное общество, хотя, конечно, оно будет качественно иным, чем в века средневековья.

Так вот, новая энергетика решает проблему перегруженности коммуникаций через производство энергии непосредственно на месте. В любой точке, включая точки с нулевой связностью. Что раскрывает и обнуляет проблему индустриальной фазы, превращая ключевую ценность — коммуникации — в ничто. Зачем тянуть вышки и оптоволокно, если есть «Старлинк» Маска и подключиться к интернету (и информационной системе как таковой) можно из любого места, вплоть до тайги или окопа под Авдеевкой? Зачем нужны тысячекилометровые трубопроводы Северных потоков, если в любой точке береговой линии Мирового океана можно найти газогидратное месторождение и качать любое потребное количество газа на расстояние, не превышающее пары сотен километров? Зачем нужны колоссальные объемы нефти для переработки ее в топливо, если топливом становится электричество из розетки?

Третья составляющая нового мира — это, понятно, новая социальная система. И которой принудительно изъят средний класс, а потому она превращается в двухуровневую «элои-морлоки». И, наконец, четвертая опора нового мира — это, конечно, новая этика. Она на самом деле не четвертая, а первая. Этика трансгуманизма (или постгуманизма — устоявшегося термина всё равно нет), которая сейчас формируется буквально на глазах. Ее основой становится размен свободы на безопасность. Человеку предложена полная безопасность и гарантии всего в обмен на его полное и тотальное согласие с отказом от личной свободы.

Религия, кстати, в рамках трансгуманизма, перестанет существовать, оставшись, скорее, как милая пасторальная традиция с полностью выхолощенным содержанием. Основа любой религии — неукоснительное выполнение предписанных норм и правил в сочетании со свободой воли. Неустранимое противоречие, создающее разницу потенциалов и импульс для развития. Свобода воли в трансгуманизме исключается как явление и как событие. А значит — исчезает основа для традиционной религии как таковой. Религия становится выхолощенным продуктом для текущего потребления и извлечения дохода, но не более того. А как человек нерелигиозный, не скорблю и не радуюсь этому — я лишь отмечаю как факт. Многие тоталитарные режимы пытались поставить религию себе на службу (нынешний Кремль не исключение), но инструментальные возможности для полной ликвидации свободы воли появляются только сейчас.

Рассматривать действия людей, продвигающих проект «новой нормальности», с точки зрения привычной нам этики бессмысленно. Как бессмысленно пытаться понять логику юпитерианских разумных водорослей — она все равно нам будет абсолютно чуждой. Но вот в рамках линейной логики их действия вполне понятны и очевидны. Есть проблема — они предлагают решение. Причем в полном соответствии с закономерностями любого развития. В новую эволюционную систему переходит очень малая часть старой системы, оставляя на произвол судьбы всех оставшихся. Не отрицая необходимости перехода, стоит отметить, что есть два подхода к самому процессу эволюционного развития — встроиться в него и забыть об оставшихся сзади (как это сделала основная масса люденов из «Волны гасят ветер» Стругацких) или пытаться облегчить последние дни тех, кто никогда не сможет эволюционировать (и, кстати, в «Волнах» были и такие персонажи).

Шваб и нынешние политики глобального уровня не намерены облегчать жизнь тем, кого они оставляют в прошлом. Скорее, наоборот — они будут только рады, если проблема «лишних» и «ненужных» с точки зрения новой эволюционной модели разрешится максимально быстро и радикально. Именно этим позиция строителей современных двух версия «новой нормальности» – западной и китайской — не выглядит приемлемой.

Требуется иной проект иного перехода. В котором гуманизм по отношению к тем, кто не сможет принять новый мир, будет сочетаться со строительством нового будущего для тех, кто к нему будет готов. И это — прекрасная база для появления принципиально иного глобального проекта будущего. Возможно, что кто-то сможет его озвучить и главное — воплотить.

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