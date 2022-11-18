Мнение: Передаст ли Украина Стрелкова Нидерландам?

Окружной суд Гааги заочно приговорил к пожизненному заключению россиян Игоря Стрелкова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. За уничтожение самолета Boeing 777 в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года и убийство 298 пассажиров.

По результатам расследования официальные обвинения были предъявлены четверым:

– бывшему «министру обороны ДНР» и полковнику ФСБ в отставке Игорю Стрелкову (настоящая фамилия — Гиркин);

– старшему офицеру Главного разведуправления Вооруженных сил РФ в отставке Сергею Дубинскому (с позывным «Хмурый»);

– подполковнику запаса ВДВ Олегу Пулатову (его позывной — «Гюрза»);

– командиру разведуправления «ГРУ ДНР» Леониду Харченко (позывной «Крот»)

Взаимодействовать с судом, да и то не лично, а через адвокатов, согласился только Пулатов. Остальные обвиняемые никак не отреагировали на неоднократные вызовы в суд. Они объявлены в международный розыск. По версии следствия, Сергей Дубинский отвечал за транспортировку «Бука» по территории Донбасса и мог координировать его применение. Пулатов и Харченко также сопровождали зенитно-ракетный комплекс. Стрелков нес общую ответственность как командующий войсками «ДНР». Следствие считает, что «Бук» был доставлен из России в «ДНР» по его запросу.

подробности

Пишут, что Игорь Стрелков-Гиркин сейчас участвует в спецоперации России на Украине. Мне вот интересно, если он попадет в плен, сколько пленных Украина сможет обменять на него? 50? 100? Больше? Или Украина не будет вести переговоры об обмене, а сразу передаст Стрелкова-Гиркина Нидерландам для приведения к исполнению приговора окружного суда Гааги?

Фотография Стрелкова-Гиркина отсюда

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