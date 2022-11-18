 

Ты, Света, не тяни – Личное мнение

18.11.2022, 14:25, Разное
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Давно переживаю за Светлану Ходченкову. Артистка она — ну, скажем, не Марина Неёлова, а возраст уже под 40.

И до сих пор не замужем. Но всё не так плохо, судя по слухам.


Фото: Соцсети

За Светой, как говорят, ухаживает её сосед.

Парень, как сплетничают, у Светы приличный. Бизнесмен. На пять лет младше, но влюблённый.

Кстати, это очень неплохой вариант — знакомиться с соседями. В лифте или на лестничной клетке. Выносишь, например, мусор, а там — вот он, судьбоносный принц.

Однако, Света почему-то тянет. Об отношениях говорят уже пару лет, а свадьбы так и нет.

Чего артистка мурыжит кавалера, непонятно. Может, ждёт вариант получше? Девушка она, конечно, симпатичная, но вот-вот уже стукнет 40.

Я считаю, что хватит уже ждать чего-то. Есть жених — выходи замуж. Возит в Париж или на Мальдивы? Ухаживает? Хочет жениться? Ну какого ещё ты варианта ждёшь, Свет?

Надеюсь, что Ходченкова задумается и прислушается к моему совету. А потом уже и начнёт играть в кино мам главных героинь. Возможно, что в таком амплуа её талант и раскроется.

А у вас так было, что ждали вариант получше, а потом жалели, что упустили неплохой вариант?

Источник: Лена Миро


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