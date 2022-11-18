 

Пока муж далеко: бросившего невесту Кадырова засняли во время страстного поцелуя с Аллой

18.11.2022, 14:18, Разное
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Алла Рид, как и Эмиль Кадыров, была участницей телепроекта Первого канала “Голос”. В четвертом сезоне они оба состояли в команде Александра Градского и дошли до четвертьфинала. А после окончания “Голоса” стали солистами театра “Градский Холл”.

19 ноября в столичном “Вегас Сити Холл” Эмиль Кадыров даст большой сольный концерт, участницей которого станет и Алла Рид. А накануне они пришли в студию для записи красивой дуэтной песни “Летим” на стихи Андрея Вознесенского и музыку Микаэла Таривердиева. И строчка “В нас вовек не исчезнет наш звездный час: самолет, где летим мы с тобой вдвоем” так распалила исполнителей, что они слились в страстном поцелуе…

Стоит напомнить, что Алла Рид давно счастлива в браке: она много лет замужем, у нее с супругом Станиславом подрастает сын Яков. Супруг певицы занимается видео и аудио-оборудованием, он далекий от шоу-бизнеса человек. И от студии звукозаписи муж был далеко. А значит, поцелую Аллы и Эмиля ничего не мешало.


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