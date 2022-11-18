 

Киркоров прислал букет на похороны: смерть разрушила грандиозные планы уехавшей за границу Пугачевой

18.11.2022, 14:17, Разное
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Андрей Новоселов снимал клипы для топовых российских исполнителей – Александра Буйнова, Олега Газманова, Сергея Пенкина, Филиппа Киркорова, Ани Лорак. Но самыми заметными можно назвать две его работы – клип с участием Вячеслава Петкуна “Зона отчуждения” на песню Аллы Пугачевой и “Оба” Алины Делисс. И Примадонна, и Алина были в восторге от работы с этим режиссером. И, конечно, думали снять еще что-то вместе. Но у судьбы были иные планы…

В 1997-м Андрей Новоселов совершил экспедицию в Папуа-Новую Гвинею, где снял фильм-притчу “Крылья каннибалов”, получившую несколько кинонаград. Тогда он рисковал жизнь – папуасы его едва не съели. А вот страшных событий на Украине его сердце не вынесло.

В последнее время Новоселов много работал в Киеве. И гонорар за последний 16-серийную картину с символичным названием “Ты меня никогда не забудешь” ему в середине февраля перевели на карточку. Но после 24 февраля снять деньги оказалось невозможно – банк платеж аннулировал. Новоселов остался без средств к существованию, и у него прихватило сердце. И это был лишь первый тревожный звоночек…

А потом какая-то страшная болезнь стала грызть Андрея изнутри – режиссер похудел на 18 килограммов. И даже врачи в Испании, куда он с семьей уехал, не смогли поставить диагноз, и тогда режиссера перевезли в Ташкент, а потом в Москву. Столичные медики сказали, что ему не хватило времени, и в итоге он угас за неделю

Хоронили его в Москве. Занятой Филипп Киркоров прислал огромный букет. В благодарность за клипы “Гибну я” и “Иллюзия”, которые для него снял Андрей Новоселов. А Алина Делисс посетила траурное мероприятие лично – не могла иначе. Она в кругу самых близких проводила его в последний путь.

“Мне посчастливилось два года быть в дружбе с прекрасным и светлым Человеком, – с трудом говорит Алина. На память осталась великолепная работа – клип “Оба”. Это был его последний видеоклип, увы… Это единственная наша с ним работа, хотя планы были грандиозные. Мы сплелись одномоментно мыслями, идеями, воплощая в жизнь мечты, сказку, веру… Всем друзьям он перед смертью отправил сообщение: “Я с вами”.

Для Алины это большая личная потеря. Она считает, что потеряла родного по духу человека…с глубокими соболезнованием его близким и родным.

Андрей оставил на память свои труды и большое достояние этому миру и будущему поколению как он и мечтал. Последнее его пожелание было издать детскую поэму в стихах “Луша”.


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