Мнение: «Спорт вне политики», Байден впечатлён русскими бицепсами и чем Россия лучше Новой Зеландии

1. Две новости с разницей в один день. 15 ноября президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что нельзя смешивать спорт с политикой (ссылка):



“Если спорт станет еще одним инструментом для достижения политических целей, он развалится, – сказал Бах. – Международный спорт должен основываться исключительно на спортивных правилах. Если когда-нибудь политизация спорта станет нормой, он не сможет быть такой единой силой. Мы должны быть аполитичными и нейтральными, чтобы позволить странам приветствовать лучших представителей всего мира, независимо от политических конфликтов”.

На следующий день после этих слов Международный паралимпийский комитет приостановил членство паралимпийских комитетов России и Белоруссии (ссылка).

Конечно, можно сказать, будто МОК и МПК – это разные организации, что господин Бах тут ни при чём. Однако именно Бах в феврале призывал отстранить от соревнований российских спортсменов и отменить проведение в России спортивных мероприятий. Впоследствии он оправдывался тем, что якобы призывал отстранять только тех, кто поддерживает политику властей России (ссылка). Оправдание так себе — хотя бы потому, что у западных чиновников нет никаких прав требовать, чтобы мы поддерживали только ту политику, которую и хочется.

Именно при Бахе МОК уже успел ограничить участие россиян в нескольких Олимпийских играх, заставив выступать наших спортсменов под нейтральным флагом (делалось это под предлогом в значительной степени сфабрикованных обвинений в допинге, при безразличии к тому, что спортсмены многих западных сборных, вроде Норвегии и США, годами сидят на западных медицинских препаратах).

Полагаю, призывы к деполитизации спорта запоздали. Пора создавать альтернативные крупные международные спортивные организации, неподконтрольные США, для спортсменов из России, Китая, Ирана и прочих незападных стран. Во многих видах спорта Россия — сильнейшая. Если добавить к соревнованиям по этим видам спорта ещё и щедрый призовой фонд, лучшие спортсмены мира поедут показывать свои навыки именно к нам.

2. На саммите G20 в Бали президент Байден живо заинтересовался бицепсами видеооператора Первого канала. Похоже, дедушка пребывает в хорошем расположении духа и весело проводит время. Вот видео, смотреть с отметки 10:30 (ссылка):

Байден: Бицепсы этого парня меня просто пугают. Они больше, чем моя голова! Смотрите *трогает*, вот это парень! Надеюсь мы в одной команде?

Журналист: Вы знаете, он русский.

Байден: Да мне плевать… Ну и бицепсы у него. Мы такие называем пушками.

Макрон: Хорошо тренируетесь!



3. Новая Зеландия в представлении многих жителей Запада (да и для некоторых россиян, насмотревшихся фильмов из серии «Властелин колец») – это что-то вроде департамента Рая на Земле. Однако реальная жизнь на затерянных в океане новозеландских островах по большей части довольно прозаична.

Вот видео того самого австралийца, чьи походы по российским магазинам мы с вами недавно обсуждали. На этот раз он привёл в московский супермаркет новозеландца, чтобы сравнить, в какой стране магазины лучше:

Дисклеймер: магазины лучше в России. Что и неудивительно. При всём уважении, Новая Зеландия – это маленькая провинциальная страна, безнадёжно зависимая от США и находящаяся в удалении от основных мировых торговых потоков. В России рынок больше, наше сельское хозяйство и наша промышленность – несравнимо мощнее, выпускаемая у нас номенклатура товаров куда шире.