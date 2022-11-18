Скандалы: Чистая правда о черном небе

Очередную неприятность преподнесла красноярскому губернатору Александру Уссу краевая счетная палата

На этот раз контрольное ведомство признало неэффективно потраченными на улучшение экологической ситуации в Красноярском крае почти миллиард рублей. А точнее, 860 миллионов, из которых полмиллиарда – средства федерального бюджета. Именно такая сумма была запланирована правительством края в текущем году на реализацию национального проекта «Экология». Излишне напоминать, что экологическая проблема, в частности, для краевого центра на сегодня является наиболее острой.

Систематически объявляемые режимы «черного неба», когда густой смог обволакивает мегаполис и его окрестности, уже стали причиной смены места жительства для многих красноярцев.

Как следует из заключения счетной палаты, реализация региональных проектов НП «Экология» не оказала существенного влияния на решение экологических проблем края, и кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах края не отмечено.

На данный момент неизвестно о какой-либо реакции на доклад счетного ведомства от правительства края и аппарата губернатора. Хранит молчание и министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых, назначенный на должность Александром Уссом в декабре 2020 года.

Депутат регионального парламента Александр Глисков считает, что выводы, сделанные контрольным органом, означают полный провал всех экологических программ Красноярья, а работа соответствующего министерства носит имитирующий характер.

«Краевое правительство упорно пытается отчитаться за улучшение экологии через строительство Красноярского метрополитена. Хотя все понимают, что «чёрное небо» в столице края от этого не исчезнет. При этом вложения в модернизацию крупнейшего загрязнителя экологии Красноярска – алюминиевого завода РУСАЛа – минимальны. Всего 149,5 миллиона», – сетует парламентарий.

Следует отметить, что проблемы во взаимоотношениях главы региона и счетной палаты стали носить уже перманентный характер. Первый инцидент произошел в начале лета 2019 года, в самом начале губернаторской карьеры Александра Усса. Тогдашний руководитель ведомства Татьяна Давыденко, помимо прочего, заявила о масштабных хищениях в лесной отрасли края и о миллиардных налоговых потерях. Год спустя палата уличила руководство Сибирского федерального университета, президентом которого был опять же Усс, в серьезных финансовых нарушениях в сфере капитального строительства.

Будут ли нынешние выводы счетного ведомства иметь какие-либо кадровые последствия для руководства территорией большинство экспертов предсказать затрудняются.

Андрей Ван

Оригинал материала: “Наша Версия”