 

Какой ужас! Обколотая Мадонна заживо сгорела в собственной спальне

18.11.2022, 12:55, Разное
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По мнению фанатов, “старушка” слегка слетела с катушек. 64-летняя звезда, судя по всему, перенесла несколько пластических операций, увеличив ягодицы и откачав жир с талии и других мест. При этом Мадонна не забыла обколоть лицо и губы, да так сильно, что теперь певицу с трудом можно узнать. В Сети шутят, что она стала похожа на гуманоид.

Поведение звезды тоже вызывает вопросы. В личном блоге Мадонна то и дело появляется в провокационных нарядах, а порой и вовсе без них. Артистка показывает поклонникам обнаженные груди, чем шокирует даже самых либерально настроенных фанатов.

Не так давно в Сети появились кадры, на которых артистка сидит на кровати в собственной спальне, призывно раздвигая ноги и демонстрируя грудь в сетчатом бюстгальтере. На видео наложен фильтр с огнем и создается впечатление, будто звезда горит заживо. Какой ужас!

Поклонники с недоумением отнеслись к очередной безумной выходке Мадонны. Некоторые советуют “бабке” успокоиться, но, скорее всего, это случится еще не скоро.

Напомним, ранее звезда выставила на продажу свой NFT – виртуальный актив, невзаимозаменяемый токен, с помощью которой создается цифровой слепок для любого уникального предмета. И этим уникальным предметом стала вагина артистки. Причем по словам Мадонны, выполнена она в мельчайших подробностях.


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