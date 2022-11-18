 

Любимые блюда и разнообразное меню: как изменилось школьное питание в Москве

18.11.2022, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В новом учебном году меню школьных столовых изменилось с учетом пожеланий учащихся, сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. Среди детей провели опрос о том, какую еду они хотят видеть в образовательных учреждениях.

В прошлом учебном году новое меню опробовали в нескольких школах в пилотном режиме. Дети остались довольны. С 1 сентября 2022 года обновленная карта блюд появилась во всех школах города.

Изменился и сам подход к организации питания – школьники могут выбирать часть блюд. Нововведение пришлось ребятам по вкусу: процент несъеденных блюд сразу стал гораздо меньше, рассказала в беседе с “Дни.ру” член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки Москвы Татьяна Хремчукова.

“Как мама двоих школьников могу сказать, что мои дети стали намного лучше есть. Мой ребенок не любит рыбу, и когда в меню был рыбный суп, то он оставался без горячего первого блюда. Теперь ребенок может съесть вместо рыбного супа куриный бульон”, – поделилась эксперт.

В новом меню есть так называемая таблица замены. Например, вместо наггетсов дети могут выбрать стрипсы. Если и они не нравятся школьнику, то можно вернуться к куриным котлетам, которые были до этого.

Еще одно важное нововведение: раньше нормы СанПиНа предписывали выдавать детям три куска белого хлеба и два черного, теперь хлеб стоит на раздаче,. Ребенок сам выбирает брать его или нет.

“Точно так же с напитками. Ребенок сам выбирает класть сахар и лимон в чай или нет. Раньше был сразу готовый напиток – чай с сахаром и лимоном. И если, допустим, у ребенка была индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, то он оставался без напитка”, – отметила Хремчукова.

Школьное меню в Москве совершенствуется с учетом пожеланий учащихся и их родителей. Кроме того, каждая образовательная организация следит за предпочтениями детей и процентом несъеденных блюд и вправе обратиться к организации питания с просьбой о замене.

“В течение года мы мониторим любимые и нелюбимые блюда детей. В следующем учебном периоде стараемся убрать позиции, которые не нравятся, и добавить блюда, которые больше всего любят школьники”, – добавила Хремчукова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.21 / Красивый плетеный пучок для длинных волос: аккуратная прическа всего за 10 минут

25.07.22 / Проклов день или Прокл-плакальщик: традиции и запреты 25 июля в церковный праздник

18.06.21 / Племянник князя Монако Пьер Казираги и Беатрис Борромео впервые за полгода вышли в свет

13.09.22 / Три человека пострадали в результате пожара, вспыхнувшего на юго-западе Москвы

29.01.22 / Врачи рассказали о недавно открытом проявлении нового штамма «омикрон»

29.06.22 / Мнение: О начале транспортного сообщения Крыма с Херсоном и Запорожьем

20.07.22 / В парке “Покровское-Стрешнево” обновят детские площадки

25.11.21 / Мужская контрацепция: что выбрать для надежной защиты себя и партнера

18.05.22 / Тренд и классика вместе. Выбираем летний образ: от блейзера до сумки-корзины

15.03.22 / Можно сделать даже самой: простые идеи модного маникюра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика