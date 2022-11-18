 

В возрасте 28 лет умер от легочного фиброза R&B-певец B. Smyth

18.11.2022, 12:15, Разное
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В возрасте 28 лет скончался известный рэп-исполнитель и R&B-певец Брэндон Смит, менее месяца назад выпустивший свой последний сингл. Артист, выступающий под псевдонимом B. Smyth, стал жертвой легочного фиброза.

Популярный артист долгое время пытался преодолеть тяжелое заболевание, при котором главный орган дыхательной системы покрывается рубцами. С легочным фиброзом он был госпитализирован из-за обострения недуга. Скончался B. Smyth, как пояснил представителям СМИ его брат, в реанимации. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось даже методом интенсивной терапии.

Творчество в жизни селебрити играло большую роль, B. Smyth записывал новый музыкальный материал вплоть до резкого ухудшения состояния здоровья. Только три недели назад на рынок вышел его последний сингл под названием «Twerkaholic, Pt.2». На большой сцене артист появился еще десять лет назад, выпустив дебютный трек «Leggo», сделавший его звездой в жанре R&B. Огромную роль в его карьере сыграл YouTube, где он на собственном канале публиковал кавер-версии на известные хиты других артистов. Благодаря им певец смог стать участников множества популярных музыкальных шоу, а его стилистику приравнивали к творчеству Asher и Криса Брауна.

Фанаты селебрити по всему миру высказывают соболезнования родным и близким B. Smyth. О дате и времени прощания со звездой и его похоронах пока данных нет.


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