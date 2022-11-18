Пушкин, Лермонтов и десятки других деятелей культуры XIX века поддержали внешнюю политику России на спиритическом сеансе

В ночь на 17 ноября в Российской национальной библиотеке (РНБ) прошёл спиритический сеанс, в ходе которого была установлена связь с деятелями культуры XVIII-XIX веков.

В трёхчасовой беседе приняли участие Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Пётр Чайковский и другие выдающиеся поэты, писатели и художники – всего 42 человека.

Первый заместитель директора РНБ Полина-Тереза Давыдова сообщила, что не в первый раз устраивает подобные сеансы.

– Навыки спиритизма передаются в моей семье из поколение в поколение. Сегодня было официально зафиксировано то, что я лично давно знала: все наши великие предки, как один, полностью поддерживают последние действия России и отмечают высочайший профессиональный уровень руководства страны, – рассказала она.

Высказывания участников спиритического сеанса были внесены в протокол, который в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте библиотеки. В декабре в РНБ пройдут новые сеансы связи с потусторонним миром, в том числе запланированы консультации с Богданом Хмельницким, Владимиром Лениным и Александром Колчаком.

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