 

Пушкин, Лермонтов и десятки других деятелей культуры XIX века поддержали внешнюю политику России на спиритическом сеансе

18.11.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ночь на 17 ноября в Российской национальной библиотеке (РНБ) прошёл спиритический сеанс, в ходе которого была установлена связь с деятелями культуры XVIII-XIX веков.

В трёхчасовой беседе приняли участие Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Пётр Чайковский и другие выдающиеся поэты, писатели и художники – всего 42 человека.

Первый заместитель директора РНБ Полина-Тереза Давыдова сообщила, что не в первый раз устраивает подобные сеансы.

– Навыки спиритизма передаются в моей семье из поколение в поколение. Сегодня было официально зафиксировано то, что я лично давно знала: все наши великие предки, как один, полностью поддерживают последние действия России и отмечают высочайший профессиональный уровень руководства страны, – рассказала она.

Высказывания участников спиритического сеанса были внесены в протокол, который в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте библиотеки. В декабре в РНБ пройдут новые сеансы связи с потусторонним миром, в том числе запланированы консультации с Богданом Хмельницким, Владимиром Лениным и Александром Колчаком.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / Вода от макарон и не только: продукты для подкормки растений, которые можно найти на любой кухне

20.11.21 / Ольга Бузова рассказала о предательстве со стороны МХАТа

11.06.21 / Одним походом к мастеру не обойтись: все, что нужно знать о перманентном макияже

04.12.21 / Ксюндель в мехах – Личное мнение

28.06.22 / Жигалова сравнила смерть Шатунова с уходом из жизни Тома Хаоса

30.03.21 / Скандалы: Риск — уголовное дело

07.06.22 / 37 процентам квартирам после аренды нужен ремонт

11.01.22 / Астрономы из Бельгии ищут добровольцев для прослушивания звёзд

11.05.21 / Яна Рудковская, Ульяна Сергеенко и другие на вечеринке в честь будущего ребенка Елены Перминовой

24.06.21 / Волосы выглядят более здоровыми и густыми: волнистый боб – самая модная стрижка этого лета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика