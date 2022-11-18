В России более 13 тысячи западных продуктов продаются под другими названиями

После февраля 2022 года в РФ многие зарубежные бренды вынуждены были уйти с рынка России. Однако производители нашли выход, сейчас порядка 13 тысяч западных продуктов продаются под другими названиями.

Из-за осложнения геополитической ситуации в мире и введенных санкций со против РФ в стране изменилась ситуация с импортом. Западные корпорации покинули рынок РФ, боясь потерять доходы в других регионах мира. Продолжили работать с отечественными дистрибьютерами и торговыми сетями только некоторые бренды. Однако на самом деле проблемы не настолько масштабны, как оказалось, и сейчас россияне могут приобрести любимый финский кофе или американскую колу.

Для того, чтобы обойти ограничения, производителям из зарубежных стран пришлось пойти на хитрость. Теперь они выпускают свою продукцию под другими названиями, все так же оставаясь на территории Российской Федерации. Эксперты приводят в пример напиток Coca–Cola, который теперь называется «Добрый Cola», Valio, теперь стала Viola, не захотели терять огромную аудиторию и в финской Paulig, став маркой Poetti. При том, что отечественные торговые сети предпринимают меры по защите российских поставщиков, ведущих деятельность по программе замещения импорта, многие западные товары все еще можно приобрести.

После введения санкций из РФ ушли почти 25 марок алкогольной продукции, в том числе Diageo, Beam Suntory и Edrington. На 7,3% сократился ассортимент шоколада и другой кондитерской продукции. При этом около 13 тысяч товаров, согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли РФ, остаются на полках магазинов страны под другими названиями. Кроме того, на рынок поставляется продукция из государств, внесенных правительством в список дружественных стран. Еще одной уловкой стали поставки товаров через третьи страны, что позволило россиянам и далее наслаждаться качеством чешского и латвийского пива и итальянского кофе Lavazza. Также только за год в РФ зарегистрировались почти 650 новых продуктов от собственных брендов.