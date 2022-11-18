Новый Redmi Note 12 Explorer Edition заряжается до 100% за рекордные 9 минут

Новый смартфон со сверхбыстрой зарядкой создали специалисты компании Redmi. Note 12 Explorer Edition набирает от 0 до 100% энергии аккумулятора за рекордные 9 минут.

Смартфоны нового поколения каждая компания сейчас старается сделать как можно более автономными. Производители соревнуются в емкости батареи и скорости ее заряда до 100%. Если ранее любой подобный аппарат необходимо было подключать к сети на всю ночь, то новинкам для этого достаточно менее часа. Однако всех конкурентов обошел китайский бренд Redmi. Note 12 Explorer Edition может полностью зарядиться всего за 9 минут. Рекордное время восполнения энергии аккумулятора в двенадцатой серии Redmi Note модификации с названием «Исследователь» вызвало ажиотаж у обозревателей новинок технологий. Ролик, обнародованный корпорацией из КНР, набирает множество просмотров и восторженных комментариев. На нем создатели в своей категории уникального устройства показали, как быстро набирает емкость батарея смартфона.

Кроме того, производитель заверяет, что в устройстве нет никаких неполадок, и аккумулятор не повредится и не выйдет из строя раньше времени от сверхбыстрой зарядки. Для реализации рекордной функции специалисты Redmi встроили в зарядный кабель фирменный чип Xiaomi E-mark. Комплектующее поддерживает идентификацию протокола быстрой 210-ваттной зарядки Xiaomi. Также, отмечают эксперты, этот стандарт совмещается с протоколами PD и QC. Аналогов у новинки пока нет благодаря тому, что в Note 12 Explorer Edition использована специальная трехканальная конструкция для зарядки. В каждом из них напряжение составляет 20 Ватт при 3,5-амперной силе тока, после чего конфигурация меняется на 10 Ватт и 7 Ампер.

Батарея Redmi Note 12 Explorer Edition состоит из двух элементов, общая вместительность соответствует 4300 мА•ч. Ток при входе у каждого аккумулятора доходит до 21 тысячи миллиампер. Технология Cell Balance балансирует напряжение емкости обоих элементов при возникновении разницы в напряжении. Остальные характеристики смартфона и его стоимость пока не известны, однако предыдущая версия Redmi Note 12 с расширенным названием Discovery Edition с 210-ваттной зарядкой уже поступила на рынок по цене 330 долларов.