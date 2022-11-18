Боковой пробор и тренды нулевых: ключевые тенденции причесок на 2023 год на волосы разной длины

В наступающем году каждая может найти свой стиль и выбрать самую эффектную и оригинальную прическу. Для этого есть все условия, поскольку в тренде много интересных моделей, отличающихся красотой и женственностью, креативностью и даже дерзостью.

С боковым пробором

Если у вас длинные прямые волосы, нет ничего проще, чем сделать простую и очень женственную укладку. Достаточно бокового пробора, чтобы подчеркнуть красоту черт лица и визуально подкорректировать его форму.

Постарайтесь содержать ваши волосы в чистоте, они должны быть блестящими и шелковистыми, чтобы красиво смотреться с любой укладкой (не только распущенными, но и с низким хвостом или пучком).

Высокий хвост

Очень стильная и красивая прическа, которая не выходит из моды в течение длительного времени. Достаточно расчесать волосы и собрать их на макушке, затем отделить одну прядь и обернуть ее вокруг основания хвостика (предварительно его следует закрепить резинкой). Укладка помогает подчеркнуть красоту черт лица и выполняет функцию лифтинга.

Боб с челкой

Боб продолжает оставаться фаворитом, поскольку эта прическа является стильной, эффектной и практичной. Вы можете ее выбрать на короткие волосы или на локоны средней длины. Челка поможет сделать форму максимально привлекательной. Плюс боба в том, что он замечательно смотрится, как на прямых, так и на вьющихся волосах.

Пикси

Очень стильная и также всегда модная прическа, поскольку она является не только красивой и эффектной, но и максимально практичной. Если вы являетесь почитательницей коротких стрижек, остановите свой выбор именно на этой модели, она подойдет представительницам прекрасного пола всех возрастов и может применяться в качестве деловой, повседневной и нарядной.

Небрежные локоны

В тренде остаются пляжные локоны, а небрежность только приветствуется. Такая прическа подходит для волос средней и большой длины, однако и относительно короткие волосы смотрятся в этом модели очень привлекательно. Плюс в том, что вам не надо тратить много времени на укладку, достаточно обычной просушки, чтобы каждая прядь заняла свое место.

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Прическа Барби

Речь идет о прическе, которая была очень популярной в 90-х годах прошлого века, не утратила своей популярности до этого времени, а сегодня она снова на вершине моды. Завитые вовнутрь пряди у лица визуально корректируют форму, приближая ее к идеальной. Такая прическа помогает продемонстрировать красоту ваших локонов и является омолаживающей.

Мокрый эффект

Если вам импонирует укладка с эффектом мокрых волос, вы можете остановить свой выбор именно на этом варианте, поскольку такая модель снова в тренде. Любая стрижка может быть использована для того, чтобы придать ей оригинальной формы. Используйте специальные стайлинговые средства для мокрой укладки, и ваша прическа никого не оставит равнодушным.

Эпоха нулевых

Такая прическа была очень популярной в нулевых, и снова она находится в тренде. Уложите челку от лица на макушке при помощи резинки или декоративной заколки. Во-первых, она поможет вам подчеркнуть красоту черт лица, во-вторых, позволит продемонстрировать ухоженность и привлекательность волос и в-третьих, она практична, поскольку вам не мешает челка, и вы можете заниматься любыми делами.

Многослойная прическа с челкой-шторкой (на главном фото)

Очень стильная и привлекательная прическа для длинных волос. Вы сможете продемонстрировать их красоту и ухоженность, а челка-занавес поможет вам удачно моделировать форму лица. Эта модель является универсальной, поскольку замечательно смотрится на представительницах прекрасного пола любых возрастов, может быть повседневной и нарядной, а также изменяется по вашему желанию (можно носить волосы распущенными, связать в хвостик или сделать пучок).