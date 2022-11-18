Альтернатива смелому красному оттенку: как гармонично интегрировать серую губную помаду в макияж

Джиджи Хадид произвела самый настоящий фурор на церемонии вручения награды CFDA Fashion Awards, когда предстала перед публикой с серой помадой. Серую помаду достаточно сложно стилизовать. Однако, есть несколько отличных решений того, как можно сочетать это косметическое средство с совершенно любым макияжем, чтобы достичь потрясающего внешнего вида.

Эффектная серая губная помада

Основная задача, которая стоит при выполнении макияжа заключается в том, что не должен получиться слишком кричащий и готический вид. Серый цвет довольно сложный для восприятия и подходит далеко не всем.

Стоит немного поэкспериментировать, чтобы выглядеть просто потрясающе. Серая помада поможет придать нотку драматизма и загадочности.

Как добавить серую помаду в свой макияж?

Серый цвет кажется достаточно странным для губ, так как это далеко не естественный оттенок. Однако, это совершенно не означает, что он будет выглядеть плохо.

Стоит рассматривать серую помаду как альтернативу красной.

Так как губы являются областью, привлекающей много внимания, то весь остальной макияж нужно сделать максимально сдержанным.

На глаза можно нанести дымчатые тени и тушь для ресниц. Щеки подчеркнуть при помощи бронзера нежных оттенков. В итоге получится очень крутой макияж, который можно увидеть на обложках журналов.

Хитрость заключается в том, что нужно избегать бледного серого цвета, так как он может придавать кожным покровам землистый и не слишком здоровый оттенок. Интересно может смотреться помада с фиолетовым подтоном. Самое главное, чтобы цвета были достаточно яркими и насыщенными, чтобы получить просто фантастический и невероятный результат.

Стоит помнить о том, что и остальная часть создаваемого образа должна быть максимально простой. Например, Джиджи Хадит в качестве прически выбрала пучок. На церемонию она пришла в белой рубашке на пуговицах, твидовом пиджаке в клетку и брюках в полоску. В качестве аксессуаров выбрала яркий пояс и красивые, но при этом простые серьги.