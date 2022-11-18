 

Большинство британцев высказались за финансирование борьбы с изменением климата в бедных странах

18.11.2022, 7:45, Разное
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Подавляющее большинство жителей Великобритании согласны с тем, что их страна должна оплатить борьбу с изменением климата в бедных странах, пишет The Guardian. Как показал недавний опрос общественного мнения, 49% британцев считают свою страну ответственной за ухудшение экологии и должна финансировать борьбу с этой проблемой в странах, производящих гораздо меньше вредных выбросов в атмосферу.


AP

Подавляющее большинство жителей Великобритании считают, что их страна должна оплатить борьбу с изменением климата в более бедных и уязвимых странах, пишет The Guardian  со ссылкой на результаты недавнего опроса общественного мнения. Как передаёт издание, вопрос финансирования экологических программ в развивающихся странах богатыми государствами, ответственными за загрязнение окружающей среды, занимал центральное место на климатическом саммите Cop27  в Египте.

В в рамках исследования компании Omnisis  по заказу The Guardian опрошенным рассказали, что общий объем выбросов в Великобритании является одним из самых высоких в мире уже длительное время, в то время как более бедные страны производят крайне мало выбросов. Согласно результатам опроса, 49% людей заявили, что Великобритания действительно ответственна за климатические изменения должна финансировать борьбу этой проблемой. При этом 31% сочли, что Великобритания не несёт ответственности за экологические проблемы,  а 20% затруднились ответить.

Как передаёт газета, опрос не выявил различий в ответах  сторонников консерваторов, лейбористов или либерал-демократов. Однако люди в возрасте 18-34 лет продемонстрировали гораздо более сильную поддержку идее выплат уязвимым странам (65% высказались за), чем люди в возрасте 65-74 лет, из которых только 37% поддержали эту инициативу.

Другой опрос, проведённый во всех странах «Большой  семёрки», показал, что 65% людей согласны с необходимостью оплаты богатыми странами расходов на борьбу с изменением климата, поскольку они исторически ответственны за причинение большего вреда природе.

Опрос по заказу газеты также показал, что люди всех возрастов и сторонники всех политических партий считают меры по борьбе с изменением климата полезными для экономики. Однако большинство опрошенных (53%) не думают, что саммит Cop-27 ускорит действия по борьбе с климатическим кризисом. Только 29% людей уверены, что это произойдёт, пишет издание.

В то же время опрос показал, что прекращение новых разработок нефти и газа в Великобритании поддерживает меньше людей (34%) , чем выступает против этой меры (41%). По всем вопросам молодые люди были заметно более благосклонны к мерам по борьбе с изменением климата, чем пожилые люди, передаёт газета.

 


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