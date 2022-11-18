Мнение: О главной общей проблеме Херсона, Запорожья и Донбасса… Где ещё повторится манёвр?

В части Херсонской области, расположенной на правом берегу Днепра, воспрянувшие духом активисты дружно срывают билборды с лозунгом о «России навсегда». И это с радостью публикуют западные СМИ – обыватель должен понимать, что выросшие счета за электричество и снизившаяся температура в квартирах помогают «благому делу». Почему этому делу нельзя помочь менее затратным путём, силком усадив обе стороны за стол переговоров под контролем хоть ОБСЕ, хоть ООН, никто, разумеется не объясняет.

Тем временем в России неравнодушные люди всё ещё пытаются понять, что же это за манёвр был под Херсоном, и ждать ли аналогичных передвижений на новых территориях, принятых в состав Федерации чуть больше месяца назад. Увы, никто не может исключить, что «можем повторить» ©. Потому что есть одна колоссальная и пока нерешённая проблема.

Она не столько военного, сколько политического свойства. Нет, это не «пятая колонна» и не «партия мира» в верхах. Всё гораздо, гораздо хуже.

Дело в том, что «разгневанные патриоты» слишком много на себя берут, выдавая свою позицию за мнение всех россиян. Да, 46% патриотически настроенных граждан России отрицательно отнеслись к отводу войск из Херсона, и ещё 9% увидели в нём позорный «договорняк». В итоге у 37% патриотов после отвода войск из Херсона изменилось отношение к СВО в худшую сторону. Но… «О чём шумите вы, народные витии?» ©

Тот самый «глубинный народ» вовсе ничего такого не заметил!

Россияне практически не обратили внимания на включение четырех областей Украины в состав России, следует из данных опросов иноагента «Левада-центра». В сентябре проведённые референдумы в этих областях отметили в качестве «запомнившегося события» 9% опрошенных, а включение их в состав России в октябре запомнилось лишь 6% россиян. В два раза больше респондентов запомнило в октябре подрыв Крымского моста (11%). А «частичная мобилизация» полностью затмевает и то, и другое: её отметили как значимое событие в сентябре 47%, а в октябре — 27% опрошенных.

По большому счёту, «глубинный народ» ещё не успел ментально «принять» новые регионы в качестве российских – в отличие, например, от Крыма. Отсюда и его безразличие спокойствие. Возможно, он вообще внутренне против территориальной экспансии, понимая, вопреки мнению узколобых «экспертов», что за такие приобретения приходится платить ростом количества проблем и снижением качества жизни. Особенно в этом году.

Вообще, судя как по социологическим опросам, так и по личным впечатлениям, доминирующая позиция в российском социуме сейчас – «властям виднее, а наша хата с краю». На события по ту сторону российско-украинской границы люди смотрят, будто на футбол: за «наших» болеют, но без напряга и надрыва, а форму сами надевать не спешат и скорее даже не хотят.

Конечно, такой оппортунизм никого не красит. Но с одной стороны, он означает, что попытка реанимировать «Крымский консенсус» провалилась, и это лишает власть опоры в массах. А с другой стороны, чётко явленная хатаскрайность – в конце концов, и на футбольном поле сборная России выигрывает не часто, даже и у более слабых соперников – даёт властям карт-бланш на любые новые манёвры.

И это обстоятельство ведь повышает #риск их повторения как при «военной необходимости», так и без оной?

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