Мрачные экономические перспективы пугают жителей Стокгольма

Домохозяйства и предприятия столицы Швеции видят в своём финансовом будущем очень безрадостные времена, пишет Dagens Nyheter. Мрачные экономические перспективы жителей Стокгольма возникли по причине повышенных расходов из-за инфляции. По данным экспертов Торговой палаты королевства, в следующем году ситуация продолжит ухудшаться.



AP

Ситуация в экономике столицы Швеции очень безрадостная как для домохозяйств, так и для бизнеса. Об этом свидетельствуют данные отчёта Торговой палаты о состоянии экономики города Стокгольм. «Домохозяйства считают, что экономическая ситуация крайне мрачная, особенно когда речь идёт о собственных финансах. Таких низких показателей, как сейчас, мы никогда ещё не видели», — заявил главный экономист шведской Торговой палаты Стефан Вестерберг.

Согласно докладу, мрачные перспективы домохозяйств стали следствием повышенных расходов, которые они понесли в прошлом году в результате роста процентных ставок, цен на энергоносители и продукты питания. Ожидается, что их расходы продолжат расти и в следующим году. Эксперты Торговой палаты подсчитали, что для стокгольмской семьи с двумя взрослыми и двумя детьми расходы на сегодняшний день выросли в этом году на 71 тыс. крон (400 тыс. руб.), а в 2023 году их расходы увеличатся ещё на 66 тыс. крон. Тот факт, что у домохозяйств Стокгольма более высокий рост расходов, чем в среднем по стране, в значительной степени является следствием более крупных ипотечных кредитов и цен на электричество. «По нашим данным на 2023 год, больше всего сэкономят семейства в северной провинции Норрботтен», — поясняет Штефан Вестерберг изданию.

Глядя на последние события, эксперты Торговой палаты считают, что именно домохозяйства являются причиной экономического спада. До сих пор предприятия сопротивлялись надвигающейся рецессии. Многим экспортным компаниям помог слабый курс кроны, который удешевил их товары и услуги на международном рынке. Но в связи с более слабыми перспективами и тем, что домохозяйства столицы королевства стали крепче держаться за свои кошельки, настроение в деловом мире также ухудшилось.

«Когда домохозяйства сокращают своё потребление, это влияет на оборот компаний и, соответственно, на рынок труда. Сейчас особенно плохо дела обстоят в торговле редко покупаемых товаров, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе. Когда нужно сэкономить, мы тратим деньги на приятные, но ненужные вещи, например, на покупку новой бытовой техники, отпуск или поход в ресторан», — заявил Стефан Вестерберг газете Dagens Nyheter.

В течение третьего квартала 2022 года рост цен продолжился с и без того высокого уровня как в Швеции, так и за рубежом. В октябре инфляция в королевстве составила 9,3% и отразилась на всех сферах экономики. По данным Центробанка страны, инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы и достигнет пика в начале 2023 года на уровне 11%, а в 2023 году её уровень упадёт до 5%, и уже в 2024 году вновь предполагается, что шведская экономика будет расти, а инфляция вернётся к 2%, пишет Dagens Nyheter.

Настроение среди стокгольмских предприятий изменилось с нормального во втором квартале текущего года на очень слабое в третьем. Падение отмечено во всех отраслях. Так, в большинстве строительных компаний считают, что ситуация на строительном рынке через год ухудшится. Выручка за третий квартал упадёт до исторического минимума. «Предприятия оценивают экономическую ситуацию как тяжёлую с крайне мрачными перспективами. Строительные компании оказались в затруднительном положении, когда по причине повышенных процентных ставок и инфляции растут расходы, в то время как заказчики теряют покупательную способность. Прогнозы по строительству были очень резко снижены, и в настоящее время практически полностью остановлено строительство нового жилья», — цитирует Dagens Nyheter слова эксперта.