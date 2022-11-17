Мнение: «Пора возвращаться домой»?

В Нью-Йорке, на центральной площади Манхеттена, на Таймс-сквер появилась реклама из России.

«Пора возвращаться домой», — написано на изображении на русском языке.

Гендиректор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев прокомментировал рекламу: «Действительно, мы приглашаем наших вернуться. Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Сейчас ниши в России освободились, и мы в „Алабуге“ можем предложить профессионалам вознаграждение мирового уровня».

Мне вот интересно, кто-нибудь, хоть один специалист, востребованный в «Алабуге», и увидевший рекламу, начнет собирать чемоданы, что бы переехать из Нью-Йорка в Елабугу?

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