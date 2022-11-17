Скандалы: Полуостров мусора

Что «Российский экологический оператор» собрался делать с мусором в Крыму

Коммунальных отходов Крым производит все больше. Цена борьбы с ними растет, но видимых результатов нет. Местная власть демонстрирует рвение, но снова и снова доверяет это грязное дело не профессионалам. В прошлый раз – сомнительной компании из трех человек. В этот раз глава Крыма Сергей Аксенов нашел теоретиков, которые готовы освоить 6 млрд руб бюджетных денег, хотя на самом деле, похоже, речь идет о простом выпуске облигаций с привлечением 90 млрд народных рублей.

Единственные

Глава Крыма Сергей Аксенов имеет право напрямую своим распоряжением, без проведения конкурсов, назначать единственных подрядчиков или поставщиков по государственным контрактам. Он этим правом широко пользуется. Распоряжения подобного рода публикуются по нескольку раз в неделю. Бывает, названия «единственных» повторяются. Например, подряды на строительство дорог Аксенов привык доверять детям депутата Госдумы от Крыма Леонида Бабашова. На предвыборных плакатах кандидата в депутаты Бабашов позировал на фоне медведя – символа партии «Единая Россия», хотя официально числился самовыдвиженцем.

Молодое поколение семьи владеет ООО «Альт-Эра». В этом году компания без конкурса получила в мае подрядов на 2 млрд руб, в октябре – еще на 89 млн. Причем авансовый платёж составил 90% от цены контракта.

Старая проблема

Кроме общероссийской темы дорожного строительства, актуальной для Крыма является проблема сбора и переработки мусора. Сегодня в Крыму ежегодно образуется около 1000 тыс тонн твердых коммунальных отходов, все они вывозятся на полигоны – таковых восемь. 11 октября Совмином Крыма принята новая программа в области обращения с отходами. Срок ее действия – с 2022 по 2024 годы. Финансирование – из федерального (8 млрд 260 млн руб) и регионального бюджетов (сумма ежегодно уточняется). Планируемый эффект достаточно скромен. В результате выполнения программы должны появиться три объекта обращения с ТКО, доля ТКО, направленных на обработку (сортировку) в общей массе должна вырасти до 33%, остальные направятся на полигоны без всякой обработки. После этой сортировки доля направленных на утилизацию отходов в общей массе образованных ТКО должна составить 18%. Остальные 82% по-прежнему будут отправляться на захоронение. Таким образом объявлено о предстоящем строительстве двух «Экотехнопарков» — в Белогорском и Сакском районах.

В Белогорске долгие годы функционировал полигон ТКО, который уже давно исчерпал свой ресурс. Рекультивация Белогорского полигона вошла в перечень мероприятий регионального проекта «Чистая страна» в составе одноименного федерального раздела национального проекта «Экология». В рамках финансирования этого нацпроекта и была выделена субсидия бюджету города Белогорска. Горадминистрация допустила к конкурсу только одну фирму, это оказалась саратовское ООО «Экострой» с уставным капиталом 20 тыс руб и тремя постоянными сотрудниками. В перечень видов ее деятельности многократно вносились изменения: компания прошла путь от оптовой торговли и остекления до налогового консультирования и научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Тем не менее договор стоимостью более 90 млн руб был заключен, Минприроды Крыма громко отрапортовало о начале рекультивации и о том, что на объекте начали работать камеры видеонаблюдения, то есть все под контролем.

В феврале нынешнего года специалисты Южного межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку работы ООО «Экострой» в Белогорске, по итогам которой выявили 22 нарушения законодательства. Установлено, в частности, несоблюдение проектной документации. Счетная палата РК проанализировала, как идет процесс, и тоже обнаружила массу серьезных нарушений. Выявлены факты завышения стоимости материалов, работ, накладных расходов и сметной прибыли подрядчика. Эти «ошибки» привели к неэффективному расходованию минимум 60 млн рублей. Кроме того, при оплате выполненных работ не был учтен выданный подрядчику аванс, а это еще 65 млн. При этом работы были выполнены некачественно – в частности, нарушен технологический процесс формирования тела полигона. Графики рекультивации сорваны. Камеры тихо исчезли.

Новый взгляд

Теперь о рекультивации Белогорского полигона власть не говорит, концепция поменялась. Объявлено, что мусорную проблему Крыма решат два экотехнопарка – один в том самом Белорорске (для Южного и Центрального Крыма) и в Сакском районе (Запад). Восток Крыма (Феодосия, Керчь) в планах правительства не упоминаются. Для строительства этих двух объектов глава Крыма сам назначил единственного подрядчика и обещает заплатить им 6 млрд руб.

Аксенов издал очередные распоряжения на этот счет. На этот раз единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Экотехнопарк Белогорский район мощностью 500 тыс тонн/год (строительство)» определена публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Цена контракта – 4 млрд 201 млн руб.

Эта же компания назначена и единственным подрядчиком по госконтракту по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Экотехнопарк в Сакском районе мощностью 200 тыс тонн/год» (строительство). Цена – 1 млрд 772 млн руб.

Выбор компании-подрядчика и на этот раз нетривиален. «Российский экологический оператор» имеет мало отношения к строительству. Это «дочка» Министерства природных ресурсов и экологии РФ, созданная в 2019 году, основной вид ее деятельности – «профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки». Ее миссия – «обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО в РФ, развивать и совершенствовать эту сферу». То есть это не строители, не утилизаторы, не переработчики пластика м прочего мусора, а это оператор-теоретик по распределению казенных денег, полученных от экологического сбора.

Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Статья в Википедии, посвященная ему, напоминает, что Буцаев – не простой чиновник, а в 2020 году недолго был временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Там же указано, что Буцаев происходит из хорошей семьи, является внуком почётного адвоката России, члена коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Вячеслава Цымбала. Интересная подробность статьи: она помечена красным, то есть ее из Википедии предлагается удалить.

«Российский экологический оператор» планирует не перерабатывать мусор, а выпустить облигации и привлечь около 90 млрд рублей в отрасль обращения с отходами. Государство обещает просубсидировать ключевую ставку по ценным бумагам. Буцаев заверяет, что облигации можно будет покупать всем желающим, причём доходность по ним будет выше, чем на банковских вкладах.

Согласно новому распоряжению Сергея Аксенова, подрядчик – «Российский экологический оператор» — обязан выполнить работы по контракту собственными силами в объёме не менее 5%. Хотя вряд ли в его штате – кроме финансистов и теоретиков – есть бульдозеристы. Предельный срок, на который заключается новый контракт, – 31 декабря 2024 года.

Валерия Тиханович

Оригинал материала: “Наша Версия”