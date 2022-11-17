Туристы из РФ смогут оформить карты Mastercard и Visa на Шри-Ланке

Отечественные путешественники сумеют дистанционно с 21 ноября оформить банковские карты Mastercard и Visa в целях использования их на Шри-Ланке. Об этом рассказали сотрудники российского посольства в стране.

Как сообщается на официальном портале дипломатической миссии, туристы из РФ теперь получат возможность переводить денежные средства в Народный банк островного государства до своей поездки без посредников через Национальный инвестиционно-промышленный банк России. Путешественники по прибытию на Шри-Ланку получат дебетовые карты Mastercard и Visa, благодаря которым получится осуществлять платежи в пределах государства. Покинув его, граждане РФ и далее смогут пользоваться картой в любой точке планеты, но тогда баланс на ней должен составлять как минимум 50 долларов США или аналогичный эквивалент в другой валюте. Перед поездкой на Шри-Ланку счет необходимо открыть за две недели и только в евро или долларах.

В начале осени отечественный «Солид Банк» заявил о подобной услуге вместе с банком JDB Лаоса. Тогда сотрудники кредитного учреждения сообщали о проработке процедуры выпуска карт обеих финансовых структур в РФ и этой азиатской стране. Время запуска карт партнеры пообещали огласить спустя время. Представители консульства Лаоса на Дальнем Востоке утверждали о возможности пользоваться картами сразу двух банков и параллельно являться собственником карт МСП, которые функционируют вне РФ. Как отметили специалисты, благодаря этому можно стать туристом и посещать иные государства, как владельцу лаосской карты.