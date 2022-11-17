Маникюр в стиле рок снова актуален: идеи для тех, кто любит этот стиль, но не хочет сильно выделяться

Любители тяжелой и рок-музыки последовательны в своем образе до мельчайших подробностей. Не обходят стороной и маникюр. В этом стиле он считается слишком дерзким и вызывающим, однако с помощью правильно подобранного цвета маникюр можно превратить в очень стильное украшение. Варианты подходят даже загорелой коже.

Полная заливка

Жизнь рок-звезд окрашена в черный цвет, думают многие, и ошибаются. Черный подходит не всем, выглядит очень вычурно, грубо, просто и вульгарно. Но если заменить черный цвет на похожие, например винный, вишневый, темно-синий и темно-зеленый, то получится эффект разорвавшейся бомбы.

Правда, при полной заливке большую роль играет и форма ногтя. Лучше всего темные цвета смотрятся на коротких ногтях. Обладательницы длинных ногтей при злоупотреблении черным цветом будут похожи, скорее, на ведьму, чем на стильную жительницу мегаполиса.

Избегайте черного. Тем более что все подиумы мира транслируют в мир цвета глубокой осени.

Используйте глянцевое или матовое покрытие.

Поскольку темные цвета привлекают к себе повышенное внимание и утяжеляют образ, постарайтесь не надевать украшения совсем либо обойдитесь тонкими, ажурными колечками на несколько пальцев, без камней и дополнительных элементов. Помните золотое правило: не переборщить.

Звездная пыль

Если нужен праздничный образ, используйте лак с блестками. Производители сейчас предлагают массу вариантов, но если вы приверженец стиля глэм-рок или глэм-метал, то отойти от классического черного просто необходимо. Лак может быть хамелеоном, необязательно ограничиваться одним вариантом. Удачное решение для тех, кто ежедневно носит однотонную одежду. Кстати, даже если она черная, такой маникюр добавит вкуса и эстетики образу, гася вульгарность.

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Но если без черного душа не радуется, миксуйте. Создайте плавный переход, пусть маникюр будет похож на темную летнюю южную ночь. Лак с блестками должен быть темный.

Психоделика

Творческие натуры не пройдут мимо психоделики. Важно: для создания броского дизайна используйте только контрастные яркие цвета, без добавления светлых пастельных оттенков, иначе это будет уже не рок. Такой маникюр можно создать и без помощи лака, просто купите несколько подходящих наклеек и замиксуйте. Покройте фиксирующим лаком, чтобы не осыпалось. Особенно хорошо рисунок будет смотреться на длинных ногтях. Побольше разноплановых украшений. В отличие от других вариантов, здесь кольца и браслеты сделают образ богаче.

Мраморные ногти

Любительницам натуральных принтов посвящается. Если весь мир сходит с ума по животным принтами, то избирательные натуры металистов восхищаются природными принтами, в частности камнями. Вот тут черный, наложенный на натуральную непрозрачную базу, сыграет экспрессивно. Особенно если сделать его матовым. Хорошо смотрится на длинных и коротких ногтях. Если есть серьги или браслеты в тон, надевайте, продолжите рисунок. Только одежда должна быть однотонная, чтобы контраст сыграл. Такой маникюр подойдет для работы в офисе. Только офисный вариант не дополняйте украшениями, и будет красота.