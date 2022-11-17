Международное рейтинговое агентство ООН передаст Украине все позиции России в мировых рейтингах

Президент Международного рейтингового агентства Франсуаза Лепьер пообещала в ближайшее время исключить Российскую Федерацию изо всех международных рейтингов и передать места, которые она занимала там, Украине.

Уже в 2023 году Украина может стать крупнейшим в мире по площади государством.

Также планируется поставить Украину на 5-е место в мире по ВВП, на первое место по числу ядерных боеголовок и на предпоследнее место по степени свободы СМИ. В Международном рейтинговом агентстве признают, что подобные изменения могут снизить доверие к публикуемым им данным, однако отмечают, что понятие политической целесообразности сейчас превалирует над остальными соображениями.

– Поддержка жертв агрессии – это нормальная практика во всём мире. Украина столкнулась с беспрецедентными атаками и заслуживает того, чтобы стать крупнейшей в мире страной, обладательницей крупнейшего ядерного арсенала, ну и так далее, – говорит Лепьер. – Также она станет страной с наиболее высокой долей русскоязычного населения и сможет официально потребовать от ООН исключить русский язык из числа международных.

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