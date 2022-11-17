Блок (от Роскомнадзора)

Сайты novayagazeta.ru и «Свободного пространства » в ночи были внесены в реестр заблокированных интернет-ресурсов — без предупреждения и какого-либо обоснования.Будем обжаловать. И будем продолжать работу.

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