Блок (от Роскомнадзора)
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Сайты novayagazeta.ru и «Свободного пространства » в ночи были внесены в реестр заблокированных интернет-ресурсов — без предупреждения и какого-либо обоснования.Будем обжаловать. И будем продолжать работу.
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Источник: Новая газета
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