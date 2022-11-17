 

Блок (от Роскомнадзора)

17.11.2022, 15:15, Разное
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Сайты novayagazeta.ru и «Свободного пространства » в ночи были внесены в реестр заблокированных интернет-ресурсов — без предупреждения и какого-либо обоснования.Будем обжаловать. И будем продолжать работу.

Читайте нас в телеграмм, смотрите на ютуб , слушайте подкасты , покупайте журнал  «Новая рассказ-газета».Ну а в остальном — вы знаете, что делать!

Источник: Новая газета


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