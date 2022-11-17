 

«Медлительные и непрозрачные» — французы недовольны работой уголовного правосудия

17.11.2022, 15:10, Разное
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Во Франции растёт число претензий к полиции и судам, которые обвиняют в медлительности и неисполнении уже вынесенных приговоров, рассказывает Le Figaro. Чтобы скрыть проблемы, ведомства отказались от прозрачной статистики и различными способами манипулируют её данными.


AP

Французы всё чаще вершат правосудие самостоятельно, не полагаясь на работу правосудия, пишет Le Figaro. По сравнению с числом реальных жалоб, оставленных в отделениях полиции, до суда добираются единицы. Множество претензий к этим ведомствам порождают в общественном сознании чувство массовой безнаказанности, которое в свою очередь подпитывается непрерывным потоком сообщений о малейших происшествиях с телеэкрана.

Французская газета отмечает, что криминальная статистика стала непрозрачной. Хотя предполагалось, что широкомасштабные опросы потерпевших прольют свет на «серую зону» правонарушений, последнее серьёзное исследование такого рода проводилось ещё в 2018 году.

В Министерской статистической службе внутренней безопасности (SSMSI) указывают, что виноват в этом главным образом коронакризис: традиционно такие опросы проходят при личной встрече, поэтому в 2020 году их не проводили, а в 2021 году почти все данные собирали по телефону, что делало невозможным получение информации о наиболее тяжёлых преступлениях (сексуальном или бытовом насилии).

В настоящее время подход к проведению исследования пересматривают. Число участников нового опроса расширят с 25 до 200 тыс. благодаря использованию различных способов связи: интернета, бумажных анкет, телефона и интервью. Однако первые результаты этой работы за 2020-й и 2021 год опубликуют не раньше 2023 года.

В то время как доверие народа строится на прозрачности отчётов, у властей часто появляется желание избавиться от статистики, особенно с приближением выборов. Под давлением политики администрации на местах соревнуются в креативности: так, в Марселе пересматривают показатели смертности в результате преступных разборок, потому что префект полиции крайне недоволен превышением рекорда 2016 года.

В свою очередь Министерство юстиции и МВД 31 мая разослали межведомственную записку, призывая сократить число дел, заблокированных в полицейских отделениях и у бригад жандармов, благодаря ранжированию и отказу от наименее важных.

«Некоторые сотрудники Министерства внутренних дел, когда всё идёт плохо, имеют склонность заметать крошки под коврик, а если этого недостаточно, самые смелые решают изменить способ подсчёта», — жалуется высокопоставленный чиновник, который научился «преуменьшать показатели». Более того, такой способ подсчёта отличается в МВД и в Минюсте, что ещё сильнее мешает прояснить реальное положение дел в уголовном правосудии.

Как пишет издание, французы упрекают систему правосудия в медлительности. Согласно последним данным Минюста, в среднем дело рассматривают за 9,5 месяца, в то время как прекращение производства возможно после 10,2 месяца, а для вынесения судебных решений по уголовным делам необходимо 13 месяцев. Нельзя забывать о неисполненных наказаниях, словно судебный процесс существовал только в воображении: год назад Минюст признался, что за последние пять лет 83 тыс. (15,5%) приговоров о тюремном заключении по-прежнему ожидают исполнения.

По информации Минюста, в прошлом году французская прокуратура зарегистрировала чуть больше 4 миллионов новых дел, из них почти 2,8 миллионов посчитали «неподходящими для расследования». Таким образом, следствие прекратили почти по 70% дел.

В официальном документе ведомства уточняется, что 31% дел не было зарегистрировано, в 23% не был найден преступник, а в 15% случаев дело закрыли по юридическим причинам, по отсутствию состава преступления или по недостаточности обвинений. Таким образом, всего 31% рассмотренных прокуратурой дел получили ход — как отмечает Минюст, этот показатель не менялся с 2000 года.

Председатель союза судей Беатрис Брюжер считает, что цифры Минюста не отражают реальное положение дел с преступностью во Франции, а «уголовное правосудие работает вхолостую». В свою очередь председатель ассоциации прокуроров Франции Жан-Батист Бладье, напротив, уверен, что «уголовное правосудие работает в полную мощность»: по его словам, никогда ещё в стране не выносили столько тюремных приговоров. Конечно, при условии, что все эти приговоры действительно приводятся в исполнение в установленные сроки.

В то же время представители судебного ведомства напоминают, что ещё никогда во Франции не случалось такого перенаселения в тюрьмах: показатель их загруженности достиг 119%. Сейчас насчитывается 72 350 осуждённых против 69 173 в прошлом году.

Ещё во времена Саркози обещали 15 тыс. новых мест, при этом министры юстиции не прекращали реформирование исправительной системы, чтобы не только сократить число тюремных сроков, но и ограничить их продолжительность. По свидетельству одного из тюремных надзирателей, заключённые уже отбывают меньше половины своего срока.

Он приводит статистические данные: во Франции один из самых больших показателей условно-досрочного освобождения среди европейских стран: 260 осуждённых на 100 тыс. жителей, гораздо выше, чем в скандинавских странах, при этом заключённых 92 человека на 100 тыс. жителей. Однако пока не существует никаких исследований влияния таких показателей на французское общество, подчёркивает Le Figaro.


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