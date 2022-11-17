 

Мнение: Приговор

17.11.2022, 15:08, Разное
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Сегодня в 15:30 по московскому времени (в 13:30 по местному) суд по делу о катастрофе малазийского «Боинга» рейса MH17 объявит приговор. Ожидается, что чтение приговора продлится примерно полтора часа.

Приговор будет вынесен четырем обвиняемым по этому делу: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

Источник: Эль Мюрид


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