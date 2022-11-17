Печалька? Отнюдь – Личное мнение

Вот только вчера написала, что уходящие не ушли (а если ушли, то как-то не очень и топчутся на пороге), как пошли слухи, что Уорнер Бразерс требует не показывать нам свои фильмы.

А это и Гарри Поттер, и какая-то из частей Годзиллы, и Супермен с Акваменом и Чудо-женщиной.



Фото: Соцсети

Печалька? Отнюдь.

Как пишущий человек, я не вижу в этом запрете проблемы. Напротив, это может пойти на пользу и нам и особенно нашим детям.

Книги развивают воображение. Но когда есть хорошие фильмы — та же Поттериана очень добротно сделана! — люди предпочитают книге кино.

Книга — это развитие фантазии. Она заставляет думать. Ты читаешь, представляешь героев, размышляешь и этим даёшь тренировку своей голове.

Кино же — это развлечение, когда тебе всё подносят на блюдечке. Тебе даже не нужно напрягаться, чтобы «съесть» подобный контент.

Если Голливуд запрещает показ своих фильмов, мы это точно переживём. Вместо кино почитаем книгу. Получим от этого намного больше пользы. Станем ещё умнее.

Согласны?

А что у вас в приоритете — кино или книга?

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