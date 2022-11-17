 

Не нужны: Заявивший о рождении ребенка Батрутдинов сбежал с манатками от невесты

17.11.2022, 14:50, Разное
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Несмотря на свой успех в карьере, хорошие заработки и шикарную внешность, комик почему-то до сих пор не женился. Более того, в отличии от многих холостяков российского шоу-бизнеса он мечтает о семье. В одном из последних интервью Тимур Батрутдинов, к примеру, заявил о рождении детей.

“Еще родятся две пары двойняшек”, – с оптимизмом рассказал о своем будущем юморист. Но для этого необходимо обзавестись женой. Только после его рассуждений о детях психолог Елена Масолова решила разобраться в причинах одиночества завидного холостяка.

По ее мнению, Тимур Батрутдинов морально и эмоционально не готов к серьезным отношениям, а в этом виновата, скорее всего, его мать, которая не смогла сформировать с ним эмоциональную привязанность и стать надежным партнером. А это в свою очередь отразилось на его общении с противоположным полом в будущем: комик не способен установить связь с девушками, а потому серьезные отношения ему не нужны – он их боится.

Собственно, на этой почве, говорит психолог в разговоре с Пятым каналом, артист и сбегает с манатками от очередной невесты. Причем его не останавливает даже тот факт, что женщина может ему очень нравиться. Понимая, что отношения переходят на новый уровень, он пугается и уходит, а потом сразу же заводит новый роман. А возможен, к слову, и другой расклад.

“Либо такой человек может иметь параллельно несколько партнеров, что уменьшает его тревогу и позволяет оставаться в отношениях”, — сказала Елена Масолова о Тимуре Батрутдинове.


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