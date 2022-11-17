Режиссер Кузин назвал причину согласия Наталии Орейро сниматься в «Письме Деду Морозу»

Стала известна причина, по которой актриса Наталия Орейро согласилась сняться в фильме «Письмо Деду Морозу». Ее озвучил режиссер ленты Кирилл Кузин.

По словам создателя новой российской кинокартины, им удалось написать по-настоящему хороший сценарий, к тому же в фильме «Письмо Деду Морозу» задействованы продюсеры с большим опытом работы, поэтому и удалось пригласить Наталию Орейро для съемок. Кроме нее в киноленте сыграют популярные российские артисты Дмитрий Назаров, Риналь Мухаметов и Надежда Михалкова.

Работа над созданием фильма Кирилла Кузина начнется уже в текущем месяце. Официальная презентация намечена на 2024 год. Пока еще неизвестны подробности сюжета кинокартины. В свою очередь, генеральный продюсер центра студии имени Горького Лика Бланк пояснила о намерении выпустить масштабную новогоднюю историю, способную стать культурным кодом.

Три года назад Наталия Орейро пояснила о личном желании обзавестись российским паспортом. В октябре прошедшего года глава государства Владимир Путин поставил собственную подпись под указом касательно принятия в гражданство РФ актрисы с ее сыном Мольо Орейро.