Попробуйте добавить слегка недозрелый банан или присыпать горстью грецких орехов: 4 йогуртовых привычки, которые ускорят потерю веса

Всем известно, что регулярное употребление йогурта полезно для здоровья. Кисломолочный продукт оказывает благотворное действие на организм. Бактерии, которые в нем содержатся, улучшают состояние кишечника. Кроме того, продукт является отличным вариантом удобного, питательного перекуса для тех, кто стремится похудеть. Какие йогуртовые привычки ускоряют снижение веса?

Преимущества продукта для похудения

Йогурт – кисломолочное изделие, которое содержит бактерии, нормализующие микробиом кишечника. Кроме того, продукт отличается высокой концентрацией протеинов и обеспечивает длительное чувство сытости. И, следовательно, помогает нормализовать вес. Это свойство йогурта подтверждено результатами исследований, проведенных сотрудниками Университета Теннесси. Участники, которые употребляли по 3 порции обезжиренного продукта в рамках низкокалорийной диеты, потеряли на 22% больше веса, чем те, кто просто сократил энергетическую ценность рациона.

Если придерживаться правил, о которых рассказывается в статье, процесс похудения пойдет быстрее и эффективнее.

Соединить йогурт со слегка недозрелым бананом

Немного неспелый фрукт является источником пребиотической клетчатки. Повышение концентрации этого вещества в рационе помогает похудеть. Действие пребиотиков усиливается пробиотиками, которые входят в состав йогурта. Одновременное употребление этих вещество помогает поддерживать микробиом кишечника в нормальном состоянии. И ускоряет процесс похудения.

Добавить в йогурт горсть грецких орехов

Они служат ценным источником питательных веществ, например, протеинов, клетчатки, полезных липидов. Сочетание грецких орехов с йогуртом обеспечивает долгое ощущение сытости. Этот полезный перекус помогает сократить калорийность рациона. И позволяет похудеть быстрее.

Контролировать размер порций

Йогурт – невероятно полезный продукт. Однако, употребляя его, необходимо соблюдать меру. Как и любой продукт, йогурт полезен только в том случае, если есть его небольшими порциями. Специалисты предупреждают, что употребление большого количества кисломолочных изделий, тем более, жирных и сладких, сводит на нет все усилия по борьбе с лишними килограммами. Поэтому, наслаждаясь питательным и полезным перекусом, надо контролировать себя, чтобы сохранить стройную фигуру.

Соединить йогурт со свежими фруктами или ягодами. Не добавлять другие источники сахара

Сладкий йогурт – не лучший «союзник» по борьбе с лишними килограммами. Кисломолочные продукты в сочетании с кленовым сиропов, вареньем или медом очень вкусны, но не слишком полезны тем, кто хочет похудеть. Для быстрого и эффективного снижения веса специалисты рекомендуют использовать вместо подсластителей свежие ягоды и фрукты. Такие продукты помогают контролировать уровень глюкозы в крови. А благодаря содержащейся в них клетчатке, ягоды и фрукты нормализуют работу кишечника и обеспечивают ощущение сытости на долгое время.

Йогурт – ценный для здоровья продукт. Его удобно использовать в качестве перекуса, брать с собой на работу, на учебу. Соблюдая несколько простых правил, можно сделать йогурт надежным «помощником» в борьбе с лишними килограммами.