Быстрый USB-C будет только в модели iPhone 15 Pro

В iPhone 15 USB-C будет работать медленно, на уровне Lightning. Быстрым разъемом оборудуют только Pro-версию смартфона.

Известный аналитик в сфере технологий Минг-Чи Куо описал оснащение следующего поколения iPhone. Эксперт предположил, что можно ожидать после выполнения требований по переходу устройств корпорации Apple на самый распространенный формат гнезд коммуникаций и зарядки. Напомним, ранее европейская организация по стандартизации обязала американского производителя отказаться от установки фирменных разъемов. Вместо Lightning все аппараты необходимо оснастить USB-C. Однако руководство бренда из Купертино не будет спешить обеспечивать высокоскоростными коммуникациями свои товары.

По мнению IT-специалиста, следующую генерацию “яблочных” девайсов сделают разной по скорости работы новых разъемов. Так, в обычном iPhone 15 можно ожидать USB-C, который не будет отличаться по быстродействию от уровня работы Lightning-гнезда в iPhone 15. Ее категорию Минг-Чи Куо, описывая гипотетическое развитие линейки Apple на странице своего профиля в Twitter, относит к USB 2.0. На USB 3.2 или Thunderbolt 3 можно рассчитывать только в девайсах с более высокой стоимостью.

Повышенную же скорость подключения через USB-C в новой линейке реализуют только в более дорогостоящей модели с расширением Pro. Стоит отметить, что новом поколении iPhone уже не будет mini-версии. Ее исключили и из 14 модификации смартфонов, представив на рынке стандартный вариант и расширенные по функционалу и параметрам Plus, Pro и Pro Max. Учитывая такой ассортимент серии, можно предложить, что быструю скорость USB-C будет выдавать при работе и как минимум максимальная модификация гаджета.

Кроме того, Минг-Чи Куо уверен, что переход на европейский стандарт повысит скорость всех новых устройств. Пор этом главные выгоды от такого решения достанутся поставщикам комплектующих USB-C, вроде компаний Renesas, Xiangshuo, Parade, Genesys и других.