Бразилия заявила о праве развивающихся стран на собственное мнение

Министр иностранных дел Бразилии Карлуш Алберту Франса на полях саммита G20 заявил, что развивающиеся страны, включая Бразилию, имеют право занимать независимую позицию по любому вопросу мировой политики. Поддержав призыв к немедленному прекращению огня на Украине, он, однако, подчеркнул, что необходимо изучить «истоки конфликта» и продолжать поддерживать связи с Россией, пишет Bloomberg.



AP

Бразилия и другие развивающиеся страны имеют право выбирать, какую позицию они хотят занять в мировой политике, приводит Bloomberg мнение министра иностранных дел Бразилии Карлуш Алберту Франса. Издание считает, что такая точка зрения указывает на сохраняющиеся расхождения между северными и южными странами по вопросу украинского конфликта.

«Я принципиально отвергаю давление со стороны Европы и США по принуждению к автоматическому соглашению по любому вопросу», — заявил Франса во время интервью на полях саммита G20 в Бали, где он возглавлял делегацию из Бразилии. Он добавил, что «такие страны, как Турция, Индия и Бразилия, обязаны занимать собственную позицию и вносить свой собственный вклад (в мировую политику. — ИноТВ)».

В беседе с журналистами Франса назвал коммюнике по итогам саммита «Большой двадцатки» хорошим компромиссом, который принимает во внимание желания «Большой семёрки» по вопросу Украины и позволяет РФ не оказаться в изоляции. Министр иностранных дел Бразилии заявил, что его страна поддерживает призыв о немедленном прекращении огня на Украине, однако подчеркнул, что необходимо изучить «истоки конфликта». В связи с этим он напомнил о расширении НАТО и несоблюдении Минских соглашений после захвата Россией Крыма в 2014 году.* «Нечестно отменять Россию, её голос и её участие», — указал Франса.

В статье отмечается, что высказывание главы внешнеполитического ведомства Бразилии отражает давнюю традицию независимой политики, согласно которой страна поддерживала торговые и дипломатические связи и с западными державами, и с их врагами, включая Китай и Иран.

Как напоминает в заключение Bloomberg, профессиональный дипломат Карлуш Алберту Франса готовится оставить свой пост министра иностранных дел после того, как в сентябре президент Жаир Болсонару не смог переизбраться на новый срок. Новый лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва вступит в должность в январе — спустя десять лет после своего первого президентства.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).