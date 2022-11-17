 

Нашлась сестра – Личное мнение

17.11.2022, 10:45, Разное
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Наталья Водянова ни с того ни с сего вывалила на страницы прессы странную историю, которая больше напоминает сценарий мыльной оперы.

Спустя 22 года Наталья встретила и воссоединилась со своей сестрой.


Фото: Соцсети

В далёком 2000 году, как рассказывается нам, мама Наташи родила девочку от большой любви. Водянова же, имея уже сестёр, якобы посоветовала матери отдать девочку на удочерение, чтобы она не росла в нищите.

Затем, одумавшись и разбогатев, Наталья стала искать сестру, но тщетно. И вот девочка нашлась сама — сделала тест ДНК, загрузила в базу поиска родственников и нашла леди Портман или как там её.

Лично я в эту историю не верю.

Во-первых, ничего не бьётся по датам, насколько я помню. В 2000 году Наталья уже звездила по подиуму, и кое-какие деньги у неё водились. В 2001 у неё уже были отношения с первым мужем — богатым человеком. Познакомились они — специально подняла старую прессу — в 1999 году.

Во-вторых, с чего это вдруг мать, родившая троих детей, отдала бы ребёнка из-за нищеты?

В общем, у меня к этой истории больше вопросов, чем есть ответов. Для чего эту историю рассказали публике, тоже большой вопрос.

Как думаете, зачем?

Источник: Лена Миро


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