 

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков

17.11.2022, 10:38, Разное
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О смерти спортсмена сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. Фигурист скончался на 77-м году жизни, пишет “Царьград”.

Коган подчеркнул, что вклад Горшкова в развитие фигурного катания является неоценимым. “Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря”, – цитирует гендира ФФККР телеканал “360”.

RT напоминает, что Александр Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду на Играх в Инсбруке в 1976 году, а также является шестикратным чемпионом мира и Европы.


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