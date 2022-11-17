 

Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников

17.11.2022, 10:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Много лет дом в деревне Грязь был настоящей крепостью для звездного семейства. Чего только там не происходило! Но после очередного отъезда Примадонны за границу к своему оскандалившемуся мужу, особняк стоит без дела. Алла Пугачева, поговаривают, хотела продать его за миллиард рублей, однако покупатель пока не нашелся.

Стоимость, впрочем, такая высокая не случайно. Напомним, что строил и обустраивал его сам Максим Галкин* и хорошенько вложился. Однако приобретать особняк за баснословные деньки никто не хочет – то ли он того не стоит, то ли всему виной поведение звездной четы. Так что, пока он остается брошенным своими хозяевами, но “добрые” россияне придумали ему новое применение.

Дом в прямом смысле уничтожили, стерев с Google-карт. Нет, на участке, конечно, он все еще стоит, но на картах ему присвоили другое название, буквально превратив его в пристанище грешников. Теперь жилище носит другое название: если ввести адрес звездного семейства в Грязи, то выходит объект – “Дом покаяния Аллы Пугачевой”.

Чья это работа, неизвестно. Но на просторах Интернета народ считает, что это проделки недоброжелателей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, которых, к слову, в последнее время стало очень много. А может быть, рассуждают пользователи, это махинации соседей.

*Минюст России признал Максима Галкина иноагентом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10.20 / Люди для пришельцев в первую очередь являются пищей?

28.06.21 / Избавляемся от натоптышей, а заодно и от шелушения и сухости: лучшие домашние ванночки (рецепты и лайфхаки)

05.01.21 / Летчик рассказал о загадочной темной массе, сожравшей торпеду

06.08.22 / В Белгороде откроется шахматная академия имени Анатолия Карпова

30.07.21 / Алена Свиридова и Никита Кукушкин в новом клипе Cream Soda на песню “Розовый фламинго”

16.06.22 / “Переименование Киева в Нуланд” – Володин заявил о превращении Украины в колонию США

08.08.22 / Мнение: А город подумал – ученья идут

21.05.22 / Пока не бросит! – Личное мнение

19.08.21 / Певица Луна вышла замуж за гитариста Александра Волощука

28.10.22 / Постпред Польши при НАТО – в отношениях с Североатлантическим альянсом РФ действует рационально

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика