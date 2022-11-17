Спецтехники и дворников с песком на улицах опять нет – петербуржцы жалуются на гололедицу на дорогах

Четверг, 17 ноября, в Петербурге, как, впрочем, и предыдущий день, будет отмечен в памяти горожан гололедом на автодорогах и пешеходных дорожках – буквально все петербуржцы обратили внимание на то, что ни дворники с песком, ни спецтехника с противоскользящими составами не проводят антигололедную обработку асфальта.

С утра лед сковал улицы Санкт-Петербурга. Так, трассы и тротуары во многих районах Северной столицы остались необработанными противоскользящими смесями.

До этого представители команды губернатора Александра Беглова не раз заявляли о полной готовности городских служб к расчистке сугробов и наледи. В этом зимнем сезоне власти мегаполиса заверили, что учтут ошибки прошлой зимы и вернутся, в том числе, к обработке улиц реагентами. Причем делать это они намерены превентивно. Правда, как выяснилось, это делается не всегда и не везде.

Петербуржцы, по обыкновению, не верят чиновникам Смольного на слово. Горожане твердо уверены, что власти мегаполиса умеют лишь болтать, а отвечать за качество своей работы или коммунальщиков они не намерены.