На переходе между станцией “Печатники” БКЛ метро и платформой МЦД-2 установили металлоконструкции

Метро Москвы – главная транспортная артерия многомиллионного города. 12 линий, почти две сотни станций и свыше трех сотен километров путей обеспечивают мегаполис доступным, быстрым, комфортным и безопасным общественным транспортом. При этом столичная подземка не прекращает развиваться, обновляться и увеличиваться в размерах.

Сегодня главным проектом столичного метростроения является Большая кольцевая линия, объединяющая на 70-километровом участке 31 станцию, 22 из которых уже принимают пассажиров. К слову, на переходе между станцией “Печатники” БКЛ метро и платформой МЦД-2 уже установили металлоконструкции.

На базе новой станции появится транспортно-пересадочный узел с удобными схемами движения между линиями метро, платформой второго Московского центрального диаметра и наземным транспортом. Основные металлоконструкции наземной крытой галереи уже смонтированы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, длина перехода составляет 183,5 метра.

“Галерея соединяет железнодорожную платформу со вторым вестибюлем станции “Печатники” БКЛ, через который можно зайти в метро со стороны Шоссейной улицы”, – отметил чиновник.

На данный момент в пешеходной галерее специалисты занимаются установкой инженерных систем. Кроме того, они облицовывают колонны алюминиевыми панелями. Для потолка подобраны панели с сотовым заполнением, а крыша будет покрыта профлистом.

Работы в вестибюлях станции БКЛ метро “Печатники” продолжаются. В первом строители проводят облицовку и отделку фасада. Сюда пассажиры будут попадать со стороны улицы Гурьянова и делать пересадку на остановочный пункт Люблинско-Дмитровской линии.

К слову, в зоне пересадки уже завершены монолитные работы, специалисты приступили к отделке помещений и монтажу инженерных систем. Во втором вестибюле также идут архитектурно-отделочные работы.

Станция “Печатники” находится на восточном участка БКЛ метро Москвы. Протяженность линии около превышает десять километров. Здесь также откроются станции “Нагатинский Затон”, “Кленовый бульвар” и “Текстильщики”.