 

People’s Daily – китайские электромобили стучатся в двери европейского рынка

16.11.2022, 1:30, Разное
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Китайские электромобили становятся в Европе такими же популярными, как и мобильные телефоны и бытовая техника из Поднебесной. Как пишет People’s Daily, в Старом Свете китайский транспорт на новых источниках энергии уже составляет 10% от общего объёма продаж автомобилей данного типа.


AP

После мобильных телефонов и бытовых электроприборов китайские электромобили могут стать новой точкой роста в экспорте электромеханической продукции. Как пишет People’s Daily, согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, за первые 10 месяцев объём экспорта электромеханических товаров Китая увеличился на 9.6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Экспорт электромобилей достиг 116,2%, увеличившись в два раза.

Данные Главного таможенного управления КНР показывают, что за первые восемь месяцев этого года тремя крупными рынками для экспорта китайских автомобилей на новых источниках энергии стали Бельгия, Великобритания и Таиланд.

«Электромобили Китая уже составляют 10 процентов от общего объёма продаж автомобилей на новых источниках энергии в Европе», — заявил заместитель секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Чэнь Шихуа. Согласно статистическим данным, в настоящее время около 10 автомобильных предприятий Китая экспортируют электромобили в Европу, а также получили широкое признание.

Согласно недавнему исследовательскому отчёту, опубликованному аналитиками PwC, к 2025 году объём продаж автомобилей китайского производства в Европе может достичь 800 тыс., большинство из которых будут электромобили.


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